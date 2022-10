LYRISK: Tidligere i dag meldte vi Lyrikklista for september. Den var toppet av Brynjulf Jung Tjønn.

Brynjulf Jung Tjønn (f.1980) fortjener all mulig spredning. Kvit, norsk mann er klokkeren – ei presis og svært viktig diktsamling du bør få med deg.

Til uka er nytt opplag på vei til bokhandel – bare å ta turen.

Hans Olav Brenner har laget en nydelig podkast til boka. Denne vil jeg sterkt anbefale og håpe at du tar deg tid til å høre: 20 minutter på en søndag.

1

eg er den brune guten som spring over brua

eg er den brune guten som spring under brua

eg er den brune guten som spring ut i elva

eg er den brune guten som seinare

blir funne i vatnet

dei ropte

drep denne negeren

men det var ikkje meg

eg er ikkje brun, eg er gul

2

eg opnar dei smale auga mine

og les om

arve beheim karlsen

han er eitt år yngre enn meg

adoptert frå india

gutane som jaga han

var like gamle som oss

drep denne negeren

ropte dei

og eg spring saman med arve beheim karlsen

eg ser på han og han ser på meg

vi snur oss og ser dei kome etter

drep denne negeren

ropar dei

og vi spring over brua

og halvvegs så stansar arve opp

han vurderer

fram og tilbake

så skjønar eg at han vil

springe under brua

og eg følgjer etter

ned til elva

som er sterk og djup

steinane er glatte og harde

og arve og eg går ut i vatnet

det kalde, mørke vatnet

som renn ut i sognefjorden

verdas djupaste og lengste fjord

tenk at vi skulle hamne her

drep denne negeren

ropar dei

og vi ser på kvarandre

den eine brun

den andre gul

tenk at vi skulle hamne her

i denne djupe, lange fjorden

der det veks epler og bringebær på rekke og rad

langs fjordskråningane

der fjell etter fjell strekkjer seg oppover

mot snøtoppane

der ferjer sklir som kvite kvalar

mellom små bygder

no høyrer vi steg på brua

drep denne negeren

ropar dei

og vi ser på kvarandre

vi held kvarandre i hendene

vi dukkar under

i vatnet er vi brør

to adoptivbarn held pusten

eg er den einaste som reiser meg