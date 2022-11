Når jeg gir slipp, bruker jeg hele meg

LYRISK: Fargerike Sarah Zahid er å regne blant de aller fremste av våre yngre forfattere.

J eg likte svært godt Sarah Zahids debutbok fra 2018: La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve. Partier i samlingen fikk meg til å tenke på Gunvor Hofmo.

I høst er hun blitt 25 og er ute med oppfølgeren Bjørnholt vgs.

Først en takk til Vani Khandelwal som skrev en innstendig oppfordring om at jeg burde skaffe boka. Selv om jeg sitter midt i nyhetsstrømmen fra bokhøsten og får meldinger om både stort og smått, er det faktisk slik at det meste av oppmerksomhet blir fokusert rundt de store forlagene og de etablerte forfatternavnene. Dessverre.

Sarah Zahid utgir på Flamme Forlag, et imprint hos Cappelen Damm, men selv imprintene hos de store forlagene sliter med langt mindre ressurser enn hva som finnes hos morforlaget. Agnes Ravatn kaller effekten av dette Litterær kampfiksing. Men her altså: Takk til Vani Khandelwal!



Bjørnholt videregående skole er blant de yngste av skolene i Oslo. Skolen ligger på Søndre Nordstrand i Oslo, i et område med relativ høy andel innvandrer ungdom. Dette miljøet var også gjennomgående tema for debutsamlingen til Zahid, men da hadde uttrykkene klart selvbiografisk preg. Denne gang dreier hun boka rundt livene til to fiktive karakterer: Nawal fra Pakistan og Sergio fra Chile. Sergio er kanskje et typisk problembarn, mens Nawal er veldig skoleflink.

Det fiktive gir henne langt større rom og frihet, men uten at hun mister det autentiske i miljøet. Handlingene er lagt til ekte og konkrete steder, språket er effektivt, nytegnende og direkte. Billedlig – nesten opp mot prosa:

Hugo Serrano hadde gjemt

ti kilo heroin

på loftet

i den hvite villaen

og to

på soverommet til Sergio

vi så kompisen vår fra klasse 3ST2

frakta ut i håndjern

såpebobler og snøfnugg blanda seg

med eksosen fra politibilene

– Hva var det den skiva til Rod Stewart & Faces fra tidlig syttitall, het? – Every Picture Tells a Story.

Forlaget skriver: «Bjørnholt vgs er en engstelig, rasende, håpefull og utstøtt diktsamling. Den følger elevene Nawal og Sergio. Begge står i en front mot front-kollisjon av ulike narrativer: Hva familien forventer av dem, hva samfunnet forventer og hva man innimellom, i stille stunder, forventer av seg selv».

Noe av det befriende og forfriskende med Sarah Zahid er at hun gir katta i å sette innvandrerungdommen på Søndre Nordstrand i relieff til en ide om «typisk norsk ungdom» – ei heller blir hun selvsentrert og navlebeskuende. Med innlevelse og empati lar hun sine karakterer agere og drømme – i fri flyt – på helt egne premisser og kjøl. Resultatet er treffende brutalt, men også vakkert å lese.

Stormfulle og opprivende som ungdomsårene er.

Bjørnholt vgs er en diktsamling varmt å anbefale.

Vi deler to av diktene fra boka:

supermuslim

når foreldrene er i Pakistan

bor Safiya hos Irfan

storebroren

faren er lokal imam på dagtid

og kjører Taxi 2 på kveldstid

Bjørndals skumleste mann

jeg fucker ikke

han er skalla og har vitiligo

alle kaller ham Voldemort

han ville at Irfan skulle bli lege og gifte seg

med kusina fra Lahore

men Irfan tok bachelor på BI

og møtte en blond sykepleier

på Tinder

hun konverterte til islam

og ble supermuslim

på Eid spiste hun bare

File-O-Fish på MCern

og i moskeen

nekta hun å spise sjokoladekaka

fordi jeg hadde toppa den

med strøssel som hadde gelatin

fra storfe

dyret har blitt slaktet på en haram-måte

sa hun

all gelatin som kommer fra storfe

er haram så lenge det ikke har blitt slakta

på en halal-måte

jaja tenkte jeg

mer kake til meg

Universitetet i Bergen

moren min

likte ikke ull mot huden

hun sov i silke

spiste riskaker og rugbrød

flettet håret kvart over åtte hver morgen

hadde regler for høflighet

og var streng

med leggetider

en natt da vi prata om hva jeg skulle bli

(forfatter eller hjertekirurg)

sa hun at jeg ligna pappa

når jeg prata

raskt og uavbrutt

«og de store øynene har du ikke fra meg»

men

resten av meg

blodet stemmen

sorgen

alt det der

har jeg fra

moren min

jeg sitter i universitetskantina

med nye støydempende hodetelefoner

jeg er den eneste

fra Bjørndal

her

blant nesten bare andre jenter

med stramme hestehaler og Chelsea-boots

smarte innestemmer

lange negler

Mac-tastaturer

jeg bestiller samosa

får kyllingburger og ovnsbakte poteter

begynner helt plutselig å gråte

som pappa på Ullevål den gangen

mamma begynte å dø

***