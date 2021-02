Med «pole position» i Polen

Marie Auberts debutnoveller topper polsk bestelgerliste.

Marie Auberts novellesamling Kan jeg bli med deg hjem utkom i Polen tidligere denne måneden. Nå topper boken bestselgerlista for oversatt skjønnlitteratur hos Empik, Polens største bokhandlerkjede.

Se lista her: https://www.empik.com/ksiazki/powiesc-obca. I tillegg er Kan jeg bli med deg hjem er nominert til årets beste bok hos den polske utgaven av Goodreads: https://lubimyczytac.pl/plebiscyt/kategoria/96/literatura-piekna

Det polske forlaget Pauza utga først Auberts roman Voksne mennesker våren 2020. Utgivelsen fikk gode kritikker og mye oppmerksomhet, så sikret forlaget sikret seg også rettighetene til Marie Auberts novelle-debut.

Sjelden novelle-suksess



Auberts polske forlegger Anita Musioł er svært glad for suksessen:

– Den polske utgaven av Voksne mennesker var en av de første oversettelsene utenfor Norge, og polske lesere omfavnet boken og forfatteren helt fra begynnelsen. Kan jeg bli med deg hjem ble lansert 10. februar i år, og noen dager senere befant den seg på førsteplass på Empiks bestselgerliste for utenlandsk fiksjon. For en suksess, spesielt for noveller, som alltid ryktes å være vanskelige å selge … vel, ikke denne gangen! En uke etter lanseringen trykker vi nå et nytt opplag, siden førsteopplaget er nesten utsolgt. Det er noe unikt i Auberts forfatterskap som snakker til polske lesere, de påpeker ofte hvor mye som skjer ‘bak kulissene’ i bøkene hennes, at alle de skjulte følelsene appellerer til dem.

Kan jeg bli med deg hjem utkom i Danmark og Sverige i 2020 til strålende kritikker. Her hjemme er boken trykket i hele 21 500 eksemplarer.