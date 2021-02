Blir tysk storsatsing

Kristine Getz’ krimdebut «Poppy» er solgt til Jo Nesbøs tyske forlag – allerede før utgivelse i Norge.

– En av de sprekeste krimmene fra Skandinavia jeg har lest på lenge. Det sier seniorredaktør Claudia Winkler i det tyske forlaget Ullstein, som også utgir Jo Nesbø i Tyskland. De har akkurat sikret seg rettighetene til Kristine Getz’ krimdebut POPPY, som lanseres i Norge 5. mars.

POPPY av Kristine Getz ble ifølge Getz’ norske agent, Oslo Literary Agency, en skikkelig snakkis blant forlagene i Tyskland forrige uke, og nylig sikret forlaget Ullstein seg rettighetene med et såkalt pre-empt, et forhåndsbud. Ullstein er samme forlag som utgir Jo Nesbø på tysk, og POPPY skal være en av deres hovedsatsninger våren 2022.

– Nytt og friskt

– Nyheten om at Poppy er kjøpt av et tysk forlag kom som et sjokk; en helt fantastisk overraskelse! Jeg er nervøs, men aller mest spent og takknemlig, sier Kristine Getz, som nå er bosatt i Colorado i USA. – Dessuten er det ekstra stas at de er begeistret for min egen favorittkarakter i boka, etterforskeren Emer Murphy.

Inga Semmingsen i Oslo Literary Agency er ikke overrasket over den store interessen utenlands:

– Jeg har store forhåpninger for Poppy ute i verden. En krimgåte som foregår i skjæringspunktet mellom virkeligheten og sosiale medier er som skreddersydd for både millenniumsgenerasjonen og generasjon Z. Rett og slett nytt og friskt, sier hun.

Om populær mammablogger

Krimromanen handler om mammabloggeren Lotte Wiik som har nesten en halv million følgere på Instagram. Den bedårende datteren Poppy på to år og tre måneder er selve attraksjonen, det er bildene av henne som stadig trekker nye følgere og store sponsormidler til mammabloggen.

Fire timer etter at foreldrene har publisert et bilde av Poppy utenfor besteforeldrenes hjem på Bygdøy – #overnatting – forsvinner hun. Bortføringen fører til en storm av oppmerksomhet og engasjement, for alle «kjenner» Poppy.

Politietterforskerne Emer Murphy og Mons Tidemand kastes inn i en etterforskning der hver time teller. Handler bortføringen om penger, eller om eksponeringen av barn i sosiale medier – er den en form for lærepenge? Eller henger den sammen med Lottes ukjente fortid?

Kristine Getz (f. 1983) kom i 2012 med den selvbiografiske dokumentarboken Hvis jeg forsvinner, ser du meg da? Kriminalromanen POPPY er hennes skjønnlitterære debut.