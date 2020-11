Med godt tysk trøkk

Selv om ikke Oslo Literary Agency kom seg til Tyskland denne høsten, har bøkene deres kommet dit. Både Maja Lunde og Marianne Kaurin (bildet) har solgt bra i corona-perioden.

– Vi savner stemningen, menneskene, koket, messehallene, tempoet, praten om bøker ved frokosten, på møter, i dokø, på middager. Digitale møter fungerer godt på sine premisser, og det er fint å faktisk kunne se og snakke med gamle og nye kontakter der ute, men vi savner energien fra «virkelige» møter med alle våre internasjonale kollegaer.

Even Råkil legger ikke skjul på at det har vært et savn for ham og gjengen i Oslo Literary Agency ikke å være på bokmesse i Frankfurt i år.

Flere auksjoner

– Hvordan vil du beskrive 2020 for Oslo Literary Agency?

– Ganske fint, faktisk. Vi har utvidet med en ny agent, vi er glade for å representere flere nye bøker som mange vil kjøpe rettighetene til, og vi har ytterligere styrket oss i arbeidet med dramatiseringsrettigheter med flere store inngåtte filmkontrakter, sier Råkil.

– Hva har vært de største gledene midt i alt dette?

– Akkurat nå er det naturlig å først nevne Silje Osnes Ulsteins fantastiske Krypdyrmemoarer, som på kort tid er solgt til ti språk i auksjoner og pre-empts for mye penger. De siste til Frankrike, Italia, USA og Tyskland. Eller Solvokteren av Maja Lunde og Lisa Aisato. Åtte land før utgivelse i Norge sier noe om hvilken status de to har fått der ute, kan Råkil berette. – En annen sterk og tydelig tittel er Nora Dåsnes’ grafiske roman med LGBT-tema for 9+, Ti kniver i hjertet, som også er solgt til åtte språk, bl.a. italiensk, tysk, fransk, koreansk og spansk (i auksjon). Hanne Ørstaviks ti amo er solgt til seks land: USA, UK, Tyskland, Italia, Spania og Danmark. Gudrun Skrettings Tre menn til Vilma ble nylig solgt til tyske Dtv i en større preempt-avtale. Og så er det stor interesse for Dyrenes rekordbok av Katharina Vestre og Linnea Vestre, som er solgt i auksjoner i både Danmark og Sverige, og til Polen i løpet av kort tid. Dette bare for å nevne noen av bøkene som selger.

Tysk suksess

Flere av de solgte OLA-rettigheten har også funnet veien ut til leserne:

– Gledeligst av alt er kanskje å se at det faktisk selges bøker ut av butikk midt i pandemien. Helene Floods Terapeuten har solgt over 30 000 i hardcover i Spania, etter at den ble lansert der i mars. I Sverige har boken solgt 36 000 eksemplarer. Og i Tyskland har Maja Lundes nye bok De første dagene solgt over 30 000 eksemplarer på kort tid. En annen suksess i Tyskland er Marianne Kaurins Syden som er trykket i tre opplag siden utgivelsen i mai. Det er utrolig inspirerende at vi ikke bare selger rettigheter, men at det også selges mye bøker i disse utfordrende tider, fastslår Even Råkil.