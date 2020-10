Internasjonalt byks for Krypdyrmemoarer

Hjemlig spagat ble internasjonal salto: Nå er Silje O. Ulsteins thrillerdebut solgt til ni land.

Det har vært en bokhøst preget av kritiker-spagater, og en av de største sørget Silje O. Ulsteins thrillerdebut Krypdyrmemoarer for. «Utrolig spennende!» mente Dagbladets Katrine Judit Urke, som beskrev boken som en knallproff thrillerdebut og trillet terningen til en sekser. I den andre enden av skalaen: VGs Sindre Hovdenakk, som slaktet forlagsarbeidet i Aschehoug og ga Krypdyrmemoarer en toer. Under tittelen «Buklanding med smak av pyton», skrev Hovdenakk at dette var «et trist forsøk på å overselge en svak debutbok».

– Nåløyet mye trangere

Men under sist ukes heldigitale Frankfurt-bokmesse var Silje O. Ulsteins Krypdyrmemoarer en av de største norske suksessene: De engelske verdensrettighetene solgt til amerikanske Grove Atlantic etter auksjon, og til tyske BTB i et preempt (et større forhåndsbud, forutsatt at bokrettigheten ikke blir lagt ut for auksjon). Tidligere denne måneden var det også auksjon om de franske rettighetene, som til slutt endte hos Actes Sud. Ni land har hittil sikret seg den norske romanen, som altså har noe så uvanlig som en pytonslange som en av hovedfigurene.

– Dette er ekstra stort, siden alle rapporter og samtaler med våre kontakter i den internasjonale bokbransjen sier det samme; at nåløyet har blitt mye, mye trangere siden covid-pandemien inntraff. Tilbakemeldingene på Ulsteins bok har vært sensasjonelt gode, og mange sier at denne er så original og så sterk at de måtte sikre seg den, sier agent Annette Orre i Oslo Literary Agency, som også kan melde også at Ulsteins bok er på Frankfurt-hotlistene til flere av de internasjonale scoutene.

– Rørt og overveldet

Forlegger Peter Blackstock i amerikanske Grove Atlantic er full av lovord:

– Silje har skrevet en ekstraordinær bok, en roman som vil appellere til både krimelskere og litterære lesere og til alle som liker en original og skrudd historie. Krypdyrmemoarer er en svært godt balansert fortelling som aldri går for langt, men som holder leseren i et jerngrep fra start til slutt. Det er en prestasjon og jeg er svært stolt over å få utgi den på engelsk.

– Stort og ganske uvirkelig, sier Silje O. Ulstein selv. – Jeg er rørt og overveldet av den rosen og entusiasmen jeg har blitt møtt med av det amerikanske forlaget. Nå gleder jeg meg skikkelig til å se boka mi utgitt på Grove Atlantic. Det er noe helt spesielt med å bli publisert på engelsk.

– Elsker den krypende uhyggen

Krypdyrmemoarer ble utgitt av Aschehoug i august i år, og skal også utgis i Italia, Danmark, Sverige, Nederland, Tyrkia og Bulgaria.

Forlegger Hege Roel-Rousson, som blant annet utgir Stieg Larssons bøker i Frankrike, beskriver Krypdyrmemoarer som «imponerende, pirrende og overraskende».

– Jeg elsker den krypende uhyggen som vokser fra første side, og synes det er utrolig imponerende at en så ung forfatter kombinerer glitrende timing og en finurlig plot-konstruksjon med emosjonell dybde og psykologisk innsikt. Dette er langt unna den tradisjonelle nordiske krimen, og det er utrolig forfriskende.

Jacob Søndergaard, forlegger i danske Gutkind er også begeistret og beskriver boken som ”et kvælertag af en thriller”.

– Jeg er slett ikke overrasket over at internasjonale forleggere ser det samme som både vi i forlaget og norske anmeldere har sett: Krypdyrmemoarer er original, kompleks, velskrevet og sjelfull. Vi er begeistret for den internasjonale suksessen og glade på forfatterens vegne, sier forlagssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug, Nora Campbell. Hun mener Ulsteins debutroman bærer bud om et spennende og originalt forfatterskap.