Kringsatt av fiender

LYRISK: Gratulerer med Arbeidernes internasjonale kampdag. La oss håpe det blir mange paroler til støtte for Ukraina i årets 1.mai-tog. Vi henter Nordahl Grieg til dagen.

Russlands angrep på Ukraina har formørket året. Det er avskyelige bilder og nyheter vi får fra krigen som nå herjer landet. Samtidig er grusomhetene uforståelige. Hva ønsker Putin å oppnå?

Kanskje noen vil reagere på at vi henter Nordahl Grieg til året kampdag. Grieg var jo erklært Moskva-tro kommunist. Vi synes likevel diktet forsvarer sin plass: «Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred.»

Kontroversielle Grieg

Nordahl Grieg (1902-43) ble på 30-tallet svært politisk kontroversiell på grunn av sin kommunistiske overbevisning og sterke støtte til Stalin under Moskva-prosessene – utrenskningene av alle påståtte opposisjonelle. Dette i kontrast til en annen bergensk kommunist og dikter, Arnulf Øverland – Du må ikke sove – som allerede i 1937 tok avstand fra sovjetkommunismen, påvirket av nettopp Moskva-prosessene.

Felles for de to, men også en tredje kommunistisk forfatter fra Bergen, Inger Hagerup, var imidlertid ønske om å bygge sterke fronter og allianser mot den altoverskyggende trusselen fra nazismen og fascismen.

Politisk naiv

Grieg må likevel regnes som politisk naiv. Han reiste til Moskva i 1933 og ble der i et og et halvt år. Stalin hadde satt opp et sterkt propaganda-apparat for intellektuelle utenlandske gjester, mens Grieg på sin side ikke snakket russisk. NKP-lederen Peder Furubotn som oppholdt seg i Moskva på samme tid, forteller også at Grieg var glad i vodka-flasken. Det er likevel uforståelig – kanskje også utilgivelig – at ikke Nordahl Grieg merket seg mot noen av Stalin-regimets forbrytelser.

I 1943 omkom Grieg ombord på et britisk bombefly over Berlin.

Kamp mot fascisme

Etter krigen ble Den store fedrelandskrigen (andre verdenskrig på russisk) brukt til å ikonisere Stalin som den store trygge far som hadde reddet landet i kampen mot nazistene. I 1956 flyttet Krustsjov ikonet over til Kommunistpartiet, mens Putin nå har flyttet helgenglorien over til det russiske folket. Narrativet er likevel fundert på kamp mot nazisisme og fascisme. Av denne grunn bruker Putin i dag retorikk som at hensikten med krigen er å ville av-nazifisere Ukraina.

Etter Utøya ble Til ungdommen nesten som en salme å regne, men diktet kan også brukes som et kampdikt for å ildne til dåd.

1.mai i år går tankene til de som lider og til de som sloss mot fascisten Vladimir Putins misgjerninger i Ukraina.

Her kan du høre diktet i smuk tapning av danske Kim Larsen.

Kringsatt av fiender

Kringsatt av fiender, gå

inn i din tid!

Under en blodig storm –

vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,

udekket, åpen:

hva skal jeg kjempe med,

hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,

her er ditt sverd:

troen på livet vårt,

menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,

søk det og dyrk det,

dø om du må – men:

øk det og styrk det!

Stilt går granatenes

glidende bånd.

Stans deres drift mot død,

stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.

Fred er å skape.

Kast dine krefter inn:

døden skal tape!

Elsk – og berik med drøm –

alt stort som var!

Gå mot det ukjente,

fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,

ukjente stjerner –

skap dem, med skånet livs

dristige hjerner!

Edelt er mennesket,

jorden er rik!

Finnes her nød og sult,

skyldes det svik.

Knus det! I livets navn

skal urett falle.

Solskinn og brød og ånd

eies av alle.

Da synker våpnene

maktesløs ned!

Skaper vi menneskeverd,

skaper vi fred.

Den som med høyre arm

bærer en byrde,

dyr og umistelig,

kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt

fra bror til bror:

vi vil bli gode mot

menskenes jord.

Vi vil ta vare på

skjønnheten, varmen –

som om vi bar et barn

varsomt på armen!

«Til ungdommen» – Nordahl Grieg 1936