Populær og anerkjent prisvinner

LYRISK: Ingen lot seg forundre over at Henning H. Bergsvåg fredag ble hedret med «Wergelands åre» hedersprisen innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og som tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenestefull innsats innen formidling av poesi.

Forfatteren Henning Havnerås Bergsvåg (f. 1974) debuterte i 2000 med diktsamlingen Newfoundland, som siden ble fulgt opp med Nattarbeid (2003), Nemesis (2007), Over elven Tweed (2010), Den engelske hagen (2013) og Du er ikke her (2016), alle utgitt på Gyldendal forlag. Våren 2020 kom hans syvende diktsamling, den kritikerrost Dette er ikke et stille sted, og som er trykket i tre opplag.

Poesifestival og Poesidigg

I 2000 startet Bergsvåg Bergen Poesifestival sammen med kollega Tomas Espedal, en festival med hovedvekt på samtidige retninger i særdeleshet Sverige, Frankrike og USA. Han har siden 2012 ledet arrangement-serien Poesidigg, som har hatt besøk av over 120 poeter fra inn- og utland.

− Gratulerer med Wergelands åre, Henning.

− Takk. Nå fikk jeg vel åren mest for Poesidigg. Jeg har alltid vært glad i det analoge, det å skape en fysisk møteplass og helt enkelt en scene for poesien. De fleste av arrangementene har tatt plass på Cafe Opera her i Bergen. Pandemien tvang meg imidlertid over i podkast-formatet, det har imidlertid vist seg som et nyttig tillegg, selv om formatet blir helt annerledes enn på scenen. Til dybde-intervjuer fungerer det imidlertid greit, og det er bra besøk på podkastene som nå ligger ut, 24 stykker i tallet.

Podkastene finner du her: Poesidiggpodkast.

Ingen telefon fra NRK

− Det har i den senere tid vært reist til dels sterk kritikk mot den manglende dekningen av lyrikk og poesi i statskanalen. Vårt Land har avdekket at av 324 bokanmeldelser NRK har trykket de to siste årene er det bare sju av disse som har vært diktsamlinger. Har statskanalen vært i kontakt for å få gjøre bruk av dine podkaster?

− Dessverre ikke, men de må bare ringe. Jeg er opptatt av å gjøre poesien tilgjengelig uten bruk av vanskelig begreper og ord som utelukker større grupper.

− Hvordan har du greid å få økonomi til dette?

− Heldigvis er jeg blitt støttet fra Bergen Kommune, Fritt Ord og Kulturrådet, men det har vist seg vanskelig å få økonomi til å dekke eksempelvis produksjonsutgifter. Kontakt med NRK og med flere forlag ville derfor vært kjærkomment.

Når så er sagt, er jeg opptatt av ikke å fokusere på det vanskelige og mismodige. Mitt motto er å gjøre ting, «dette er det bare å lage» – tenker jeg ofte med meg selv.

− Jobber du sammen med andre miljø i Bergen, eksempelvis det nye tidsskriftet for poesikritikk, Krabben?

− Artig at du nevner Krabben. Vi har dialog, og jeg håper vi skal få noe til i løpet av kort tid. Det er et spennende miljø rundt tidsskriftet og poesikritikk er det ellers fint lite av.

