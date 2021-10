– Imponerende mange vil lage tegneserier

Med 100.000 kroner i potten og 200 innsendte bidrag er Egmonts tegneseriekonkurranse i full sving. Nå er de 25 beste plukket ut til neste runde.

– For å være helt ærlig så er vi ikke på jakt etter noe annet enn en god idé til en episk tegneserie, tegnet på en overbevisende måte, sa redaktør i Egmont, Tonje Tornes, da konkurransen ble utlyst tidligere i år. Nå går de 25 beste og mest overbevisende bidragene videre i konkurransen. Førsteplassen får 50.000 kroner og en kontrakt med Egmont.

Nøkkelen til leselyst

– Det er imponerende mange som vil lage tegneserier, og nivået har vært skyhøyt! Det gir oss stor tro på fremtiden for dette mediet som vi alle er så glade i. Spennende tegneserier for barn og unge er selve nøkkelen for å skape leselyst, og nå sikrer vi at også fremtidens barn får flotte serier, sier Tornes.

I juryen sitter eksperter på feltet: Serieskaperne Malin Falch (Nordlys), Odin Helgheim (Ragnarok), Dina Norlund (Snøkattprinsen), H.P. Phoenix (Arkin) og Charlotte Sandmæl (Dragens øye), i tillegg til redaktør Tornes og redaksjonssjef Tormod Løkling.

– Der har vi dusken brodere meg en som skal få bokkontrakt – og der er det en til! Dette er tanken som slo meg da jeg begynte å lese igjennom de 25 finalistene i Egmonts tegneseriekonkurranse, sier Løkling.

Norge, en tegneserienasjon

Løkling spår en glødende fremtid for flere av finalistene.

– Flere av disse vil bli å finne i bokhandlenes utstillingsvinduer om ikke lenge, med glødende anbefalingslapper fra de ansatte. Dette profetiske blikket inn i krystallkulen – og bidragenes høye kvalitet – gjør juryarbeidet blærekriblende moro, sier Løkling.

– Vi ser en helt ny generasjon av tegneserietalenter stige fram, og det er til å få gledesfrysninger av! Norge begynner å bli en tegneserienasjon med store eksportmuligheter! Det er rett og slett en spennende tid vi lever i, sier Tornes.

Vinnerne av Egmonts tegneseriekonkurranse blir kåret 15. oktober.