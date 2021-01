– Ikke «essensielle virksomheter»

– Bokhandler er ikke blitt vurdert som "essensielle virksomheter", i motsetning til apoteker, matbutikker og bensinstasjoner, er budskapet fra Kulturdepartementet.

I to runder er 25 norske kommuner blitt så å si helt eller delvis nedstengt. Dette medfører blant annet at over hundre bokhandler må holde midlertidig sterkt. Blant annet har kjedene ARK og Norli måttet stenge dørene til 46 bokhandler hver. I går reagerte Norli-topp John Thomasgaard på at Vinmonopol-utsalgene holdes åpne mens bokhandlene må stenge, og stilte spørsmål om det ikke heller burde være omvendt.

Frir til Bokhandlerforeningen

I enkelte andre land, som i Tyskland og i Frankrikes hovedstad Paris, har myndighetene vurdert bokhandler til å være essensiell virksomhet og at litteratur er viktigere enn noen gang – og at man derfor holder bokhandler åpne.

Helén Foss, daglig leder i Fri Bokhandel, hadde gjerne sett en liknende tilnærming her hjemme: – I andre land har bokhandel fått holde åpent. Det er naturlig at Bokhandlerforeningen får dette på agendaen her også.

– Ikke essensielle

Når BOK365 lufter problemstillingen for Kulturdepartementet, gir tilbakemeldingen lite håp om gjennombrudd på denne fronten:

– Litteratur er alltid viktig, ikke minst i en tid der vi er isolert fra hverandre og trenger impulser og inspirasjon utenfra. Det er også en av grunnene til at bibliotekene og bokhandlene har vært åpne helt fram til nå. Men i forbindelse med den siste innstrammingen, der bare apoteker, matbutikker og bensinstasjoner får holde åpent, har ikke bokhandler blitt vurdert som «essensielle virksomheter» på samme måte, er kommentaren fra statssekretær Gunhild Berge Stang.

Hun understreker at det finnes gode alternativer i disse tider:

– Heldigvis har de aller fleste bokhandlene nettbutikk hvor man nå kan bestille og få hentet eller tilsendt trykte utgaver. I tillegg har bibliotekene et digitalt tilbud som man kan benytte seg av.