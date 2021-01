Klar for ny klassiker

Anya Taylor-Joy oppnådde stjernestatus med rollen Beth Harmon i Netflix-serien «Queen's Gambit». Nå er hun klar for ny serie, basert på en bokklassiker.

«Queen’s Gambit» var en fjorårets største Netflix-suksesser. Serien var basert på Walter Tevis’ roman fra 1983 med samme tittel, og sørget for at hovedrolleinnehaver Anya Taylor-Joy ble verdenskjent over natten.

Nå røper «Queen’s Gambit»-skaperen Scott Frank at han har store planer for Anya Taylor-Joy. Han planlegger å adaptere Vladimir Nabokovs klassiske roman fra 1932, Laughter in the Dark. Det røpet han nylig på podcasten «The Watch».

– Det kommer til å bli en hyllest til filmen. Jeg vil gjøre det som en film noir, som en film inni en film. Det er en virkelig ekkel, fantastisk liten thriller. Jeg håper å kunne gjøre det med de samme folkene fra «Queen’s Gambit», sa Frank.

Farlig begjær

Vladimir Nabokov er kanskje mest kjent for Lolita. Og nettopp samme kontroversielle tematikk er å finne i romanen Laughter in the Dark.

Boken handler om en mann ved navn Albinus, som bor i Berlin. Han er en rik og respektabel kunstkritiker – og han virker å være lykkelig. Det vil si, frem til han en dag forlater kona si til fordel for hans sytten år gamle elskerinne, Margot – en modell med skuespilleraspirasjoner. Og Albinus er ikke den eneste mannen i livet hennes. Hele affæren skal vise seg å være en katastrofe.

Oversatte boken selv

Boken er allerede tidligere adaptert til film, da i 1969 med Nicol Williamson i rollen som Albinus.

Boken ble først publisert på russisk under tittelen Kamera Obskura i 1932, og den første engelske oversettelsen forelå i 1936. Nabokov var derimot så misfornøyd med oversettelsen, at han i 1938 utga sin egen oversettelse, nå under tittelen Laughter in the Dark.

Anya Taylor-Joy er den eneste skuespilleren som hittil er knyttet til den nå planlagte filmadapsjonen, og produksjonen er fremdeles i et tidlig stadium. Det vil altså være noe tid før dette vil åpenbare seg på en TV-skjerm nær deg.