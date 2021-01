– Ville heller stengt polet

NYE NEDSTENGNINGER: Norli-topp John Thomasgaard forstår ikke helt logikken i å ha åpent vinmonopol og stengt bokhandel.

Lørdag ble det klart at minst 60 bokhandler, deriblant 31 ARK-butikker og 29 Norli-butikker, måtte stenge som følge av nedstengningen i ti Østlandskommuner. I går kveld ble ytterligere 15 kommuner berørt av en delvis nedstengning – som blant annet omfatter kjøpesentre.

Spørrende til begrunnelsen

Kjedetoppene hadde full forståelse for den første runden: – Vi forholder oss til regjeringens retningslinjer og stoler på deres vurderinger, sa Kine Søby, konstituert adm. dir. i ARK-kjeden, i helgen. Hun fikk følge av Norli-topp John Thomasgaard: – Det er klart vi slutter opp om de tiltakene som er nødvendige. Alt er uansett tilgjengelig på nett.

Gårsdagens runde, som medfører nedstenging av ytterligere 17 Norli-butikker, stiller Thomasgaard seg mer spørrende til:

– Det er drastisk at ytterligere femten kommuner stenger ned delvis på grunn av «polfarere». Jeg forstår ikke helt begrunnelsen for dette grepet, og mener det må være mer riktig å stenge ned polet i disse kommunene, sier Thomasgaard og legger til: – Vi ser at det åpnes for klikk og hent, vi forsøker å avklare hva som er tiltatt.

Vondt med uforutsigbarheten

I tillegg kommer Akademika-butikker, og andre uavhengige bokhandler i de aktuelle kommunene. Fem butikker i sammenslutningen Fri Bokhandel er også berørt:

– Jeg fikk helt i vondt i magen på vegne av disse da jeg skjønte det ble ny stenging, sier Helén Foss, daglig leder i Fri Bokhandel. – Ikke alle har netthandel, og dessuten kompenserer ikke netthandel for bortfall av omsetning i butikken. Det kjipe er jo at vi ikke vet om, når, eller hvor dette vil skje neste gang. Det hele er nokså uforutsigbart.

– Må stole på myndighetene

ARK har nå totalt 46 butikker som er stengt helt ned, etter at listen over kommuner ble utvidet.

– Våre fremste hensyn hele veien har vært å ivareta våre medarbeidere, holde så høy aktivitet som mulig og bidra til samfunnets respons for å dempe smittespredning – det er også vårt fokus nå, sier Kine Søby. – Vi ser at noen andre land har valgt å holde bokhandelen åpen når andre må holde stengt, men her må vi bare stole på at myndighetene gjør gode vurderinger. Norge er et digitalisert land, og mange av kundene våre er vant med å handle på nett. Nettbokhandelen vår er åpen og det vil være mulig å få tak i det man ønsker.

Bør holde åpent?

Helén Foss vil gjerne ha Bokhandlerforeningen på banen:

– I andre land har bokhandel fått holde åpent og jeg tenker det er naturlig at Bokhandlerforeningen får dette på agendaen her også.

Kommunene som er berørt av nedstengningen knyttet til muterte corona-virus er Oslo, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Frogn, Enebakk, Moss (pga smittekobling) og Våler (pga smittekobling). De femten nye kommunene som er berørt i runde 2 er Asker, Bærum, Aurskog-Høland, Marker, Råde, Rakkestad, Skiptvet, Lunner, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Lier, Drammen og Horten.