Her er tipsene for den beste brettspilljulen

– Det er jo så mange gode spill der ute. Og det finnes nærmest garantert et spill for enhver, sier Brettspillguiden-gründeren, Remo Rehder. Se tipsene hans her.

– Brettspill går jo ikke av moten, heldigvis, men de fikk enda mer bein å gå på under pandeminedstengningen, sier Remo Rehder som er gründeren bak forbrukeropplysningssiden Brettspillguiden – og en mann som har god oversikt når det gjelder spilltrender.

Til spørsmålet om mer av den langsomme tiden, som vi fikk under koronanedstengingen, har gitt brettspill-oppsving – svarer han:

– Alle var jo plutselig hjemme, og hele familien skulle forholde seg til hverandre over lengre tid. Det førte til et behov for å ha aktiviteter alle kunne være med på, og da viste brettspillene sin fortreffelighet – og salgstallene økte betraktelig.

– I en periode var lagrene til distributørene nærmest støvsugde for spill.

For alle

Rehder sier den gjengse nordmann gikk til anskaffelse av mange nye spilltitler i denne spesielle tiden, men han understreker:

– I hvilken grad nedstengingen førte til vedvarende større spillelyst, er jo ikke så lett å vite. Men forhåpentligvis har man hatt noen nye og gode opplevelser som fører i den retningen.

Brettspillentusiasten legger til:

– Det er jo så mange gode spill der ute. Og det finnes nærmest garantert et spill for enhver, bare man vet litt om personens preferanser når det gjelder tema, intensitet, konkurransenivå og annet.

De siste årene kan man snakke om to veldig tydelige internasjonale trender på spillfronten, ifølge Rehder.

– Den ene er escape room-lignende spill – og den andre er såkalte roll & write, kast og tegn-spill. De første er typisk spill hvor man spiller på lag mot spillet – og må løse varierende vanskelighetsgrader av logiske nøtter eller hjernevridere. Ofte på tid. Kast og tegn-spillene er på sin side en nyvinning, sier Rehder, og forteller følgende om hvordan de ofte arter seg:

– Hver spiller får et ark, og det fylles opp i løpet av spillet med alt mulig rart – avhengig av hva spillet handler om. Det brukes gjerne terninger, men det kan også brukes kort til å definere hva som skal tegnes/krysses av på spillerarket. Målet er ofte å få poeng ved å ha kombinert ting på arket.

Varulver og forrædere

Den aller nyeste spill-trenden er imidlertid sosiale deduksjonsspill, sier gründeren – og utdyper:

– Da skal en som gruppe, gjerne store grupper, finne ut av hvilken side den enkelte tilhører av to, eller flere, motstridende fraksjoner. Werewolf har vært populært en god stund, og det tok av med Secret Hitler, og materialiserte seg på TV denne høsten med kjendiskonkurransen «Forræder».

I julen kan det imidlertid bli slik at man velger «det gode, gamle» spillet, sier Rehder.

– Mange har jo et veldig sterkt nostalgisk forhold til brettspill, og dét koblet med tradisjoner gjør nok at mange spiller gamle, nærmest utslitte spill i denne høytiden. Selv spiller vi mye Gnav i romjulsselskapene, og det handler mer om tradisjoner og det rent praktiske.

Men mange vil også finne nye spill under treet, og da må man anstrenge seg litt mer.

– I den forbindelse har jeg lyst til og kommet med et par råd. Vent med å åpne det. Ta heller med deg reglene på senga – eller sett av litt tid dagen etter – til å lese gjennom reglene i fred og ro. Da er du forberedt, har fått en forståelse av spillet og det blir mye enklere å forklare. Ta gjerne en titt på YouTube også, det er blitt veldig vanlig med forklaringsvideoer av brettspill.

Minste felles multiplum

I senere år har veldig mange utvidet repertoaret, som lenge besto av travere som Monopol og Ludo, med moderne klassikere som Ticket to Ride, Carcassonne og Catan, sier gründeren, og tilføyer:

– Er du på jakt etter nye spill, tenk litt igjennom hvem du skal spille med og hva de interesserer seg for. Da er det lettere å finne en god match. Selv om du liker quiz, er det ikke sikkert alle i familien din syns det er noe moro. Da må en være litt kreativ og se om det finnes quiz-lignende spill som kanskje har andre muligheter enn bare ren viten. Har du noen i spillgjengen din som hater å tape grunnet uflaks med terninger, bør du lete etter noe med lite hellfaktor.

Og når det gjelder den forestående høytiden, sier han:

– I romjulen er det jo ofte større samlinger med folk, og da trenger man spill som både passer for større grupper, men vel så viktig, for flere alderstrinn og interesser. Det blir litt i retning av minste felles multiplum: Et spill som ikke er noen stor favoritt hos mange, men som de fleste kan ha det moro med.

Remo Rehders beste spill anbefalinger jula 2022

Anbefalte barnespill:

* Alarm: Norskutviklet samarbeidsspill for barn, med redningstjenestene som tema. Funger veldig bra og fenger ungene!

* Go! Doggy Go! Et kappløpspill for de yngre barna hvor spillerbrikkene (dachser) blir kortere og lengre. Søtt og engasjerende for barn som har kommet i gang med telling.

* Flukten fra spøkelsesslottet: Et deduksjonsspill hvor det er alle mot én, hvor målet er å fange den ene, og et spill som fungerer best for barn litt opp i skolen, da det krever litt analytiske evner.

* Koala Walla Bing Bang: Et mer fingerferdighets-lignende spill, hvor en koala settes i bevegelse nedover en stamme mens du må gjennomføre en oppgave og deretter stoppe den fra å deise i bordet. En må kunne lese oppgavene, og derfor må enten en voksen være med eller i det minste lese oppgavene for barna. Kan være litt vrient for de yngre barna.

* Little Dragons: Et memo-lignende spill, men med mer taktiske sider da en kan velge hva man vil ta vare på, og majoritet i forskjellige valører vil gi poeng. Kjente elementer men med en vri som til og med kan utfordre noen voksne.

Anbefalte familiespill:

* 7 Wonders Architects: 7 wonders er i ferd med å bli en morderne klassiker, og det har gått sin seiersgang verden over, og dette er en ny variant av spillet. Bygger på de etablerte elementene, men har nye utfordringer.

* Escape room-spillet, familieutgave, 2: Denne serien av problemløsningsspill har vært en suksess her til lands, og denne utgaven er mer tilpasset familien med litt eldre barn, eller tenåringene. Artig historie og gode oppgaver.

* Get on Board: Et svært godt eksempel på det som er interessant med de såkalte «kast og tegn»-spillene, som er i vinden om dagen. Her skal det fraktes folk på en busslinje som du selv skaper i en by, i konkurranse med de andre spillerne. Nok et spennende og nyskapende spill i denne sjangeren.

* Patchwork: Dette er også i ferd med å bli en moderne klassiker, hvor lappetepper står i fokus mellom to spillere. Et svært godt taktisk spill, hvor timing er essensielt.

* Sagrada: En ypperlig representant for moderne brettspill, som både er interessant å spille, og som ser flott ut. Her skal det skapes blyglassbilder til den velkjente katedralen, hvor mønstre vil gi poeng.

Anbefalte selskapsspill:

* Doodle Dash: Norskutviklet selskapsspill med tegning på tid som konsept. En skal gjette mens resten tegner, og det veldig morsomt når kreativiteten slippes løs.

* Cross Clues: En ordlek hvor målet er å plassere kort i et rutenett etter at man har gitt lagkameratene hint. Et skikkelig artig spill for de som er glad i leke med ord.

* Ikke bli voksen: En familie/barnevennlig versjon av Politisk Ukorrekt, som også er en ordlek hvor en skal sette sammen mer eller mindre rare kombinasjoner i utsagn som skaper latter.

* Midt på treet: Et spørrespill hvor det meste handler om tall – og hvor målet ikke nødvendigvis er å ha rett, men heller være den som ligger i midten av svarene. Mange sære og artige spørsmål de fleste ikke aner noe om, og som gjør at spillet blir moro.

* Sant eller usant: Her får en opplest påstander, og din oppgave er å skille det som er sant fra det som er usant. Oppgavene er ofte overraskende og svarene kan virkelig overraske, de også.