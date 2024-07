DAGENS SOMMERGJEST: – Min erfaring er at gode øyeblikk skjer plutselig og ofte uventet, akkurat hvor og når vet man ikke på forhånd, sier Andreas Kumano-Ensby.

Strategisk innholdsansvarlig hos Fabel, Andreas Kumano-Ensby, etterlever gjerne både måtehold og et sitat fra C.S Lewis denne sommeren.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Foruten noen små ekskursjoner og familiebesøk tilbringes den i sin helhet i Oslo. Mest i kolonihagen. Forhåpentligvis skal jeg få innredet et nytt hjemmekontor hvis jeg orker.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Familien er helt avgjørende, men jeg trenger også noen perioder med stillhet. Alene i skyggen av et tre, en svak bris, en kald øl og en god bok, da har jeg det bra. Ut over det så er det ikke så nøye. C.S. Lewis sa noe slikt som at «Gleder er glimt av herligheten som du kan oppfatte med sansene». Min erfaring er at gode øyeblikk skjer plutselig og ofte uventet, akkurat hvor og når vet man ikke på forhånd.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg ble nylig ferdig med Piranesi av Susanna Clarke. Det var litt av en opplevelse. Det er fascinerende når bøker skaper et mye større univers ved kun å gi små glimt av helheten. Neste bok … Jeg gjør en ting nå, mot bedre viten. Jeg har begynt på to bøker samtidig OG en lydbok. Jeg leser Antifragile av Nassim Nicholas Taleb og The three-body problem av Liu Cixin og i tillegg lytter jeg til Nine princes in Amber av Roger Zelazny. Én bok og lydbok pleier å gå bra, men jeg får se om jeg klarer to papirbøker samtidig.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Jeg må dessverre innrømme at jeg så godt som aldri bruker fraværsmelding. Jeg anbefaler ikke å bruke meg som et eksempel til etterfølgelse.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Jeg er ikke så kresen på akkurat hva som står på bordet, det er viktigere med godt selskap og god stemning.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Det kunne vært fint å invitere et utvalg av bransjefolk som vanligvis bare møtes i forhandlinger om kontrakter og vilkår. Og så introdusere to temaer det overhodet ikke er lov å prate om: jobb og politikk.

– Ditt beste ferieminne?

– Kan jeg kombinere de tre lengre turene til Japan med familien? Eller kanskje jeg bør velge sommeren med størst konsekvens for resten av livet, nemlig bilturen gjennom Øst-Europa i 2003 med tre fremmede mennesker hvorav den ene senere ble min kone.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg sender sjelden blomster og gjør jeg det er jeg helst anonym, men siden du spør ville jeg akkurat nå sendt til en bukett til tidligere sjef, Helene.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg tror jeg ville hatet hvert minutt som politiker, men jeg antar at jeg ikke kan si at det første jeg ville gjort ville være å levere min oppsigelse? Da ville jeg kalt inn kunnskapsminister og barne- og familieminister til et møte for å se om vi ikke kunne starte et samarbeid om lesing for barn i barnehage og skole.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Jeg er litt redd for at å tvinge elever til å lese en bok gjør at de hater den. Men hvis vi snakker om bøker for barn så skulle jeg gjerne sett at flere leste Den uendelige historie av Michael Ende. Den var med på å forme min kjærlighet til historiefortelling og litteratur.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Konfliktnivået i bokbransjen på laveste nivå noen sinne. Fred, enighet og glede blant forlag, forfattere, forbund og foreninger.»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– «Av alle dyder et menneske kan utøve, hvilken er den viktigste?»

– Svaret er Måtehold. Den regulerer alle de andre dydene, for mye mot kan gjøre en dumdristig, for mye taushet kan gjøre en innesluttet, for mye forsiktighet kan gjøre en feig. Men det går ikke an å utøve for mye måtehold, det ligger i dydens natur at å utøve måtehold er å gjøre det akkurat passe.