Henter inn nesten 6 millioner

Over 300 investerte i selvpubliseringsselskapet BoldBooks.

Selvpubliseringsselskapet er nå i mål med sin tredje vellykkede crowdfunding. Også forlag har investert i utfordreren i bokbransjen, melder BoldBooks-ledelsen. Da tegningsperioden var over sist fredag hadde 306 personer investert til sammen 5,7 millioner i bokbransjerebellen BoldBooks via crowdfundingplattformen Dealflow.

– Bransjen ønsker en endring

– Det er spesielt artig å se at forfattere fra de store forlagene og forleggere fra små og mellomstore forlag har valgt å investere i oss outsiderne. Det er tydelig at bransjen ønsker en endring, sier gründer og daglig leder Kristin Over-Rein.

Hun kan berette at aksjesalget tok av da Unni Lindell meldte at hun valgte å investere i selskapet, og at både forfattere, forlag, redaktører, oversettere, skribenter, mediefolk, ansatte i bank, akademia og offentlig sektor, forskere, tech-personer og profesjonelle investorer har gått inn på eiersiden i BoldBooks, i tillegg til “mannen i gata”.

Det er ukjent på hvilket investeringsnivå Unni Lindell og andre forfattere har gått inn i BoldBooks.

– Forfatterne skaper verdiene

BoldBooks-plattformen formidler tjenester til forfattere som ønsker å gi ut selv for å beholde kontroll, inntekter og ikke minst rettighetene til eget åndsverk.

– Vi har fått et rykte om at vi hater forlag, men det er jo ikke tilfellet. For å få oppmerksomhet må man spissformulere. Det er godt det finnes et alternativ til den tradisjonelle måten å gi ut bøker på, og det er manus nok til alle, sier Over-Rein.

Leder i Den norske Forfatterforening, Heidi Marie Kriznik, skrev i en kommentar på Instagram at “BoldBooks kan være et bra bidrag til å dytte bokkrona i favør av forfatteren”.

– Ingenting kan glede meg mer enn at også forlagsforfattere kan få bedre vilkår. Vi har en viktig misjon i tillegg til å være en kommersiell aktør, og det er å sette fokus på at det er forfatterne som skaper verdiene i bokbransjen og de bør verdsettes mer enn i dagens system, sier Over-Rein.

Bilder:

Kristin Over-Rein fulgte innspurten av crowdfundingen fra en hytte i Sunnmørsalpene (foto: privat)

HENTET INN 5,7 MILLIONER: BoldBooks-teamet bestående av Jeanette Birtles, Terje Ekrene Vik, Thomas Bjørnstad, Kristin Over-Rein, Christelle Ravneberget, Heidi Midtun Larsen (foto: Belgau Solberg Film)

Kommentar fra Forfatterforeningen (screenshot fra Instagram)

Avsluttet crowdfunding (screenshot fra Dealflow)