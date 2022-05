Harry på utstilling

Klart for Harry Hole-utstilling på Nasjonalbiblioteket.

I Nasjonalbibliotekets nye utstilling kan du følge Jo Nesbøs drikkfeldige, autoritetshatende og intelligente detektiv inn i et skremmende og uoversiktlig landskap. Labyrint. På sporet av Harry Hole utforsker en av de mest populære krimseriene i nyere kulturhistorie. Utstillingen åpnes med en samtale mellom Jo Nesbø og Mímir Kristjánsson torsdag 9. juni.

Er blitt 25 år eldre

I år er det 25 år siden den første boka om Harry Hole ble utgitt, og til høsten kommer den trettende boka i serien.

– Harry har utviklet seg gjennom de erfaringene han har høstet i løpet av serien, og sikkert også ved at jeg er blitt 25 år eldre. Det skjer ting med meg som nok reflekteres i Harry Hole. Men Harry som idé og karakter var formet allerede fra første kapittel i Flaggermusmannen, forteller Jo Nesbø.

Mer enn 50 språk

Jo Nesbøs bøker om Harry Hole er blant de mest populære krimseriene i vår samtid, både i Norge og internasjonalt, og har vært med på å befeste Nordic Noir som en egen sjangerretning innenfor krim. Serien er oversatt til mer enn 50 språk og distribuert i 180 land rundt omkring i verden.

– Harry Hole har tatt plass som en litterær figur i vår moderne kulturhistorie, og romanene har preget både krimsjangeren og populærkulturen vår gjennom de siste 25 årene, sier direktør for kulturformidling og informasjon ved Nasjonalbiblioteket, Eline Skaar Kleven. – Vi håper også at utstillingen gjennom sommeren vil gi et tilreisende internasjonalt publikum innblikk i deler av norsk kulturhistorie og samfunn gjennom den kjente krimhelten.

Labyrinten

Forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt er kurator for utstillingen. – Byens og samfunnets rolle framtrer som en underliggende struktur i fortellingene, og dette gjenspeiles i utstillingen. Harry Holes etterforskningsmetoder og romanfigurenes egenskaper er også noe vi løfter fram, forteller hun.

Utstillingens utforming er inspirert av labyrinten som den perfekte modell for en kriminalgåte. Ved å følge den røde tråden vil publikum bli ledet inn i blindgater og nye rom for å utforske karakteren Harry Hole og universet Jo Nesbø har skapt rundt ham. På ferden gjennom labyrinten stilles publikum overfor spørsmål om forbrytelse og straff og om ondskap og skyld, før monsteret åpenbarer seg dypest inne i labyrinten.

Gjennom korte videointervjuer med Jo Nesbø får publikum ta del i forfatterens egne tanker rundt Harry Hole og temaer fra romanene som tas opp i utstillingen.

Originalmateriale

I utstillingen får du se flere av Nesbøs synopsiser og manuskriptet til en upublisert Harry Hole-roman. Aschehougs konsulentuttalelse knyttet til Flaggermusmannen – det aller første Harry Hole-manuset – og forlagets vurdering av potensialet til den ferske forfatteren er også med.

Avistegner Harald Nygårds fantomtegninger er lånt inn til utstillingen for å legemliggjøre Harry Hole for publikum. Protokoller med forbryterportretter fra 1800-tallet og politiets fotografier av bevismateriale plasserer fiksjonen i et relieff av virkelighetens kriminalhistorie.



Nesbø med flere på scenen

På åpningsarrangementet torsdag 9. juni leser Jo Nesbø et eksklusivt utdrag fra den kommende Harry Hole-romanen, før han møter Mímir Kristjánsson til en samtale på Nasjonalbibliotekets scene om «Jos metode» – forfatterens framgangsmåte når han skaper Harry Hole-universet. Etter samtalen tar Nesbø og journalist Tom Stalsberg deg med inn i Harry Holes musikalske univers sammen med duoen Mathias Eick (trompet) og Eyolf Dale (piano).

Fredag 10. juni holder Janne Stigen Drangsholt og tegneserieskaper Therese G. Eide illustrert krasjkurs i krimsjangeren, før Liv Gulbrandsen tar over med showet «Harry Hole på 60 minutter».

Publikum som ikke har anledning til å komme til Solli plass i Oslo, kan følge arrangementene på strømming, både på nb.no og på Facebook.