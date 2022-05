Med bane rundt sola

– Jeg oppdaget at det ikke fantes noen norske barnebøker om meteoritter. Det syntes jeg vi burde ha, sier geolog Victoria Sjøholt Engelschiøn. Dermed tok hun saken i egne hender og nå finnes det en.

Victoria Sjøholt Engelschiøn er stipendiat ved NORPAL (Norsk senter for paleontologi) der hun skriver doktorgrad om fossiler fra Svalbard. I tillegg hadde hun nylig ansvaret for utstillingen om meteoritter ved det nyrestaurerte Naturhistoriske museum i Oslo, det ene tok det andre og nå er hun, i samarbeid med illustratør Jakob Fløtre Eiring, aktuell med Asteroider, en faktaboka for barn.

Hvem: Victoria Sjøholt Engelschiøn

Aktuell med: Asteroider (Illustrert av Jakob Fløtre Eiring, i serien Du verden, Vigmostad & Bjørke)

– Når bestemte du deg for å skrive barnebok?

– Jeg har alltid vært glad i å skrive, og har skrevet en del populærvitenskapelige tekster tidligere. Disse er ganske korte og fokuserte, men jeg hadde lyst til å fortelle flere historier. Da var det spennende å prøve seg på en bok.

– Hvorfor skrev du akkurat denne boka?

– Jeg har vært med på å lage helt nye utstillinger til Naturhistorisk museum, og har hatt ansvar for utstillingen om meteoritter. Da oppdaget jeg at det ikke fantes noen norske barnebøker om meteoritter. Det syntes jeg vi burde ha! Særlig for barn om bor i andre deler av landet, og ikke så lett kan besøke utstillingene.

– Hva må en god faktabok for barn inneholde?

– Jeg mener historier er veldig viktige for å formidle fakta. Selv lurer jeg ofte på hvorfor noen faktaopplysninger er viktige, eller hva de egentlig betyr. For å huske det man leser er det viktig at det er historier som fester seg i minnet.

– Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

– Jeg har en variert arbeidsdag. Jeg skriver doktorgrad om fossiler fra Svalbard, så om sommeren bruker jeg 2-4 uker på fossiljakt. Resten av året studerer jeg dem jeg har funnet og sammenligner dem med fossiler fra samme periode andre steder i verden. Og så har jeg laget nye utstillinger til Naturhistorisk museum. Da brukte vi mye tid på å finne frem ting vi vil stille ut. Alt måtte måles, veies og fotograferes. Ellers skriver jeg litt, hjelper studenter og holder populærvitenskapelige foredrag.

– Hvilken barne- eller ungdomsbok fortjener mer oppmerksomhet?

– Alle bøker som handler om ekte stein eller fossiler! Den siste er Roar. Historien om en Triceratops, av Jørn Hurum, Torstein Helleve og Esther van Hulsen. Den handler om en helt ekte Triceratops, som nettopp har blitt gravd ut og nå er utstilt på Naturhistorisk museum.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Kanskje den gangen jeg oppdaget Dinotopia av James Gurney i skolebiblioteket. At det fantes så vakre tegninger av dinosaurer!

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Jeg kunne gjerne tenkt meg å møte Mowgli, og lære meg å snakke med alle dyrene i jungelen.

– Og hvem ville du helst ha vært?

– Ronja Røverdatter var en stor helt. Jeg ville gjerne være like fri og modig som henne. Og ikke minst bruke dagene på å ri rundt i skogen!

– Ville du våknet midt på vinter’n i Mummidalen, eller hoppet over Helvetesgapet med Ronja Røverdatter?

– Helvetesgapet, det er et enkelt spørsmål. Hufsa og vinteren i Mummidalen var noe av det skumleste jeg visste som barn.