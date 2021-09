– Forventer sakprosa-satsing

– Nå ser vi fram til en betydelig styrking av innkjøpsordningen for sakprosa - både for voksne og unge lesere, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

– Vi forventer at regjeringen setter i gang arbeidet med en mer offensiv bok- og språkpolitikk fra første dag, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), etter gårsdagens stortingsvalg. – Vi er særlig glade for at partiene som nå havner i posisjon, har lovet et kraftig løft av innkjøpsordningen for sakprosa for voksne. Champagnen settes på kjøl nå, og vi er klar til å sprette den når det første statsbudsjett legges frem om noen uker! Vestbø minner om at de kulturpolitiske talspersonene i Arbeiderpartiet, SV og Sp rett før valget stod bak en felles erklæring om mer sakprosa til folket, gjennom en styrking av innkjøpsordningen.

Har lovet boklov

Også innkjøpsordningene for oversatt sakprosa og sakprosa for barn og unge må styrkes fremover, understreker Vestbø.

– Innkjøpsordningene er et effektiv politisk verktøy som gagner alle: forfattere, oversettere, forlag og bibliotek – for ikke å snakke om lesere i hele landet som får tilgang til nye kvalitetsbøker på lokalbiblioteket sitt.

Vestbø er også fornøyd med at De største partiene på rød side, Ap, Sv og Sp, ønsker å øke statsbudsjettets satsing på kulturformål til 1 prosent, og de er alle opptatt av å bevare fastprissystemet. Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet lovet før valget en boklov i løpet av 100 dager, hvis de kom i posisjon.

Les også: Blir hun ny kulturminister?

Viktig for bredden

– Vi er klar til å delta i samtaler om hvordan denne bør utformes. Det norske bokmarkedet er lite, og vi er derfor avhengig av forutsigbare ordninger og vilkår i bransjen. En boklov er viktig for bredden av forfattere og oversettere, grunnmuren som hele bokbransjen står på, sier Vestbø.

Han legger til at den nye regjeringen også må huske viktigheten av en nasjonal lesestrategi, gjennom arbeidet med formidling og leselyst i Norsk Forfattersentrum, Foreningen !les og Leser Søker Bok, og at disse må sikres en økonomisk forutsigbarhet.