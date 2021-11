Går fra Tiden til Bonnier

Dan Andersen skal lede Bonniers satsing på norsk skjønnlitteratur.

Tiden-redaktør Dan Andersen går til Bonnier Norsk Forlag (tidligere Strawberry) for å lede forlagets satsing på norsk skjønnlitteratur.

– Målet mitt er å gi ut bøker som på grunn av sin kvalitet og egenart er gyldige for alle, sier Andersen.

– Friskhet, mot og faglig tyngde

Både Bonnier Norsk Forlag-sjef Alexander Even Henriksen og Bonnier Books-topp Håkan Rudels har signalisert store ambisjoner for den norske forlagssatsingen.

– Vårt mål er ikke å være størst i hvert marked, men å være jævla gode. Det er kvaliteten på det forlagene våre utgir som er viktig, uttalte Rudels til BOK365, men la til at ambisjonene var å innta posisjonen som det tredje største allmennbokforlaget og å gjøre Bonnier Norsk Forlag til et breddeforlag.

Ifølge Alexander Even Henriksen er nyrekrutteringen et skritt på veien nettopp i denne prosessen:

– Bonnier skal bli den beste inkubatoren for norske litterære talenter. Jeg er klar over at dette er en solid ambisjon, men vi er bestemte på at det er dit vi skal. Til å lede denne satsingen ønsket vi noen med den rette kombinasjonen av friskhet, mot og faglig tyngde. Dan var vårt naturlige førstevalg, og vi er strålende fornøyde med å få ham på laget.

Henriksen trekker frem at Dan Andersens første antakelse som 26 år gammel redaktør, var Eivind Hofstad Evjemo, som fikk Tarjei Vesaas Debutantpris året etter. Siden har han løftet fram og videreforedlet en rekke markante forfatterskap.

«Uetiske fremtidsplaner»

– Jeg valgte å gå til Bonnier fordi her får jeg selv legge premissene for det redaksjonelle arbeidet. Den friheten skal jeg bruke til å gi hver bok den konsentrasjonen den fortjener, sier Dan Andersen.

Andersen har vært i Tiden siden november 2017, da han forlot sin redaktørpost i Cappelen Damm. Det skjedde slett ikke lydløst. Han gikk den gang tøft ut mot sitt gamle forlag i utgivelsen Brev til ledelsen. Andersen hadde etter eget sigende sett seg lei på bestselgerjag og løkkeskriftromaner, og brukte de siste kontordagene i Akersgata til å skrive ned 200 grunner til sin exit – alle begynte med «Jeg slutta i jobben fordi …» – pakket disse inn i en 31 siders gratis pamflett i et opplag på 200 eksemplarer.

– Vi i forlagsbransjen må alltid vurdere hva vi gjør og spørre oss selv om vi er på rett sted, uttalte Dan Andersen den gang da.

Blant de 200 grunnene poeten listet opp var «Jeg slutta i jobben fordi «I dag er det kake fordi vi har sju titler på bestselgerlista!», «Jeg slutta i jobben fordi Cappelen Damms fremtidsplaner er uetiske», «Jeg slutta i jobben fordi jeg ikke vil bære koffertene til Lucinda Riley» og «Jeg slutta i jobben fordi Instagram-kjendiser fikk lage antologier over norsk lyrikk.»

Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen beskrev i en e-post innholdet som «bleike greier».

– Utgis for mange debutanter

Hvorfor han slutta i jobben i Tiden er det enn så lenge ikke blitt bokutgivelse av, men når Andersen nå går inn i sin nye rolle er det duket for et møte mellom to gamle Cappelen Damm-kollegaer:

– Jeg er glad og forventningsfull ved tanken på å få Dan som kollega igjen. Jeg kjenner ham som en særs dyktig og skarp redaktør med usvikelig sans for kvalitet. Når han tar ansvaret for vår satsning på norsk skjønnlitteratur, styrker vi laget med den aller beste. Ambisjonene er høye, vi skal sette et avtrykk i norsk samtidslitteratur, sier Anne Fløtaker, redaksjonssjef for skjønnlitteratur i Bonnier Norsk Forlag – og tidligere svært sentral i Cappelen Damms arbeid med oversatt skjønnlitteratur.

Andersen, som har vært redaktør for forfattere som Eivind Hofstad Evjemo, Hilde Lindset, Casper André Lugg, Sivert N. Nesbø, Hanne Bramness og Eli Fossdal Vaage, har likevel ingen ambisjoner om å gi ut flest mulig debutanter:

– Det utgis allerede for mange debutanter i Norge. Vi ser etter bøkene som bærer løfter om sterke forfatterskap. Mitt mål er at Bonniers liste skal bestå av et stort spekter av forfatterskap og bøker som har det til felles at de er originale, vektige og peker utover seg selv.

Exit Stordalen – Bonnier inn

Andersen starter i jobben som sjefredaktør 1. januar 2022. Bonnier Books kjøpte tidligere i år aksjemajoriteten i Strawberry Publishing, og nylig trakk Petter Stordalen seg ut av forlagssatsingen. Rett etter ble det også kjent at forlaget ved nyttår skifter navn fra Strawberry Publishing til Bonnier Norsk Forlag.