Forlot åpningsseremoni i protest

Den slovenske kulturfilosofen Slavoj Žižeks holdt siste tale under seremonien onsdag, hvor han kritiserte Israel.

Åpningsseremonien for den 75. bokmessen i Frankfurt fant sted onsdag. I år ble messen åpnet av presidenten i Slovenia, Nataša Pirc Musar, som understreket lesingens rolle i utviklingen av kritisk tenkning.

Dager før messen ble beslutningen om å ikke tildele Litteraturprisen til den israels-arabiske forfatteren Adania Shibil under messen, kritisert. Bokmessen og handlingsorganisasjoner fordømte Hamas-angrepene. Juergen Boos, direktør for bokmessen, har også beskrevet handlingene som «en barbarisk terrorkrig mot Israel», og ville gi israelske og jødiske stemmer ekstra tid på scenen.

Den slovenske kulturfilosofen Slavoj Žižeks var siste taler ut under onsdagens seremoni, og han benyttet sin taletid på å kritisere motangrepene fra Israel og fordømme forskyvingen av prisutdelingen til Adania Shibil. Talen førte til sterke reaksjoner.

Kritiserte Israel

Alle tidligere talere under åpningsseremonien hadde uttrykt sin solidaritet med Israel, før Žižeks. I sin tale uttalte han blant annet at det kun er den europeiske høyresiden som støtter Israel, og at landet er på vei til å bli en diktaturstat. Dette fikk flere til å forlate salen i protest.

Blant annet ropte Frankfurt-ordfører, og kommisær for antisemittisme-arbeidet i Hessen, Uwe Becker (CDU): «Det er en skam på en dag som denne.»

Handler om ytringsfriheten

Juergen Boos tok spontant scenen etter den slovenske kulturfilosofen Slavoj Žižeks tale. For han var det viktig å forstå at alle er enige om å fordømme terroren.

– Vi er mennesker, og vi tenker i menneskelige termer, både på den israelske og den palestinske siden, sa han og fortsatte:

– Jeg er glad for at vi lyttet til talen helt til slutten, selv om vi kanskje ikke likte den. Selv om vi fordømmer den, er det viktig at vi lytter til hverandre. Dette handler om ytringsfriheten. Og vi må la den friheten være som den er, dette er viktig for meg.

Det har tidligere vært store diskusjonstema under messen, hvor flere har trukket seg.