Syv bøker om krig og konflikt

Redd Barnas generalsekretær har samlet sine boktips til årets TV-aksjon.

TV-aksjonen NRK arrangeres hver høst og regnes som verdens største dugnad. Rundt 100 000 bøssebærere er hvert år i sving aksjonssøndagen. Søndag går TV-aksjonen til Redd Barnas arbeid for barn som vokser opp i krig og konflikt.

Redd Barnas generalsekretær – og bokelsker – Birgitte Lange, har samlet en rekke tips til hvilke bøker du kan lese for å få en dypere forståelse for årets tema.

Priscilla Morris: Black Butterflies (SD books)

Inspirert av virkelige beretninger av Sarajevo for bare 30 år siden. Maleren Zora velger å bli igjen i Sarajevo da krigen bryter ut april 1992. Zora er oppvokst her, og velger å være lojal til byen sin. Mannen hennes og moren drar i trygghet til England der parets datter og svigersønn bor. De tror alle krigen vil være over i løpet av kort tid. Romanen viser krigers langsomme og brutale utvikling for enkeltmennesker og for en by. Hvordan folk reagerer på mangel på mat, kulde, isolasjon. Hvordan det som var sant i går ikke er gyldig i dag.

Hilde Vesaas: Nansenhjelpens modige kvinner (Kagge)

En sakprosabok om 2. verdenskrig og Sigrid Helliesen Lund som var Redd Barnas grunnlegger i 1946. «Boken er veldig interessant og godt skrevet om noen av kvinnene som gjorde en heltemodig innsats for jødiske kvinner og barn før andre verdenskrig og under krigen. Kvinnene tok stor personlig risiko for å få jøder over til Sverige fra Norge,» skriver Birgitte Lange.

Åsne Seierstad: Afghanerne (Kagge)

En analytisk bok om Afghanistans historie og nåtid, om Afghanistan og Taliban. Åsne Seierstad reiser tilbake til Afghanistan, 20 år etter at hun skrev boken Bokhandleren i Khabul. Birgitte Lange skriver følgende om bokens handling: «Dette er både en spennende, innsiktsfull, analytisk og gripende bok både om enkeltpersoner tilknyttet Taliban og Afghanistan, og om hele landet. Også et veldig interessant metodekapittel om hvordan forfatteren har arbeidet og gått frem for å få den informasjonen hun forteller om i boken. Boken er en pageturner».

Valeria Luiselli: Arkiv over bortkomne barn (Cappelen Damm)

En bok om mennesker på flukt og om hvordan deres hverdag er. Hvordan flukten preger familien fra dag til dag, både de voksne og barna. «Særlig aktuell for alle som er interessert i forholdet mellom USA og landene i Latin-Amerika,» skriver Birgitte Lange. Boken var også på listen over New York Times’ 10 beste bøker, og en favoritt hos Barack Obama, ifølge forlaget.

Anne Frank: Anne Franks dagbok (Aschehoug)

Klassikeren om Anne og hennes liv den siste tiden før hun og familien blir funnet drept av nazistene. Annes egne skildringer og beretninger av en jødisk families skjebne under andre verdenskrig. En ung pikes egne skrivestil som gir et tett innblikk i tanker og følelser, drømmer og lengsler. En bok som har berørt en hel verden. Finnes også som grafisk roman hos Aschehoug forlag.

Dave Eggers: What is the what (Penguin Books Ltd)

Basert på en sann historie om en gruppe gutter fra Sudan som flykter og som blir en del av en gruppe som får lov til å komme til USA. Birgitte Lange skriver følgende om boken: «Gripende og sterkt både om flukten og om livet i USA, som ikke ble slik de trodde. En stor bok i alle betydninger av ordet».

Guro Kulset Merakerås og Katrin Glatz Brubakk: Moria (Forlaget Press)

En ny og aktuell bok om flykningsituasjonen i Hellas og alle de menneskene vi glemmer. I 2015 kollapset flyktningapparatet i Europa. Moria ble raskt symbolet på krisen i den moderne europeiske flyktningpolitikken. Moria har vært mye i mediebildet, men for første gang tar forfatterne av Moria oss med innenfor gjerdene i leiren og viser hvordan hverdagen der har sett ut over tid. Adresseavisens anmelder skriver dette om boken: «Rystende godt fra et ferieparadis i helvete. Saklig, usentimental, velskrevet og svært kunnskapsrik formidling. Likevel leser du med gråten i halsen».