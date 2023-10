Stor pågang for Midtøsten-litteratur

Kategorisjef for generell litteratur ved Ark Bokhandel merker økt etterspørsel etter Midtøsten-litteratur.

– Vi merker pågangen i form av søk på nett og etterspørsel etter bøker som tar for seg temaene, sier kategorisjef for generell litteratur ved Ark Bokhandel, Maria Granli-Brekke.

Dette gjelder spesielt bøkene Palestina: Israels ran, vårt svik av Odd Karsten Tveit som har havnet på «ti på topp» siste uken. Økningen ser de som følge av eskaleringen av konflikten i Midtøsten.

Ved Horisont Norli i Bergen oppleves ikke den store etterspørselen etter Midtøsten-litteratur. De opplevde imidlertid større pågang da krigen i Ukraina brøt ut, noe flere bokhandlere viser til.

– Jeg er litt redd folk har mistet interessen, at dette er en konfliktsak som har stått på så lenge, og at folk dessverre mister interesse selv om det er ekstremt viktig å forholde seg til det, sier butikksjef Daniel Askeland.

Tar inn flere bøker

Hos Norli i Strandgaten i Bergen merker de pågangen.

– Kundene kommer og spør, og andre forteller om bøker de har lest som vi bør ta inn, sier Norunn Valderhaug, assisterende butikksjef og fagansvarlig for sakprosa.

Derfor har butikken valgt å ta inn mer aktuell litteratur. Når mer litteratur kommer på plass, er planen også å sette opp et torg for bøkene.

Bøkene Palestina av Odd Karsten Tveit, Palestina av Kjersti G. Berg og En kort introduksjon til Israel av Jørgen Jensehaugen forsvant fort fra hyllene i Strandgata denne helgen.

Foreløpig går det mest i sakprosa, men butikken har nå også tatt inn mer skjønnlitteratur for å se om det selger like bra.

– Vi har tatt inn boken En liten detalj av Adania Shibil som kom i fjor, og Pariseren av Isabella Hammad som handler om oppbygningen av Midtøsten, sier Valderhaug.

Kunder vet hva de vil ha

Også Norli ved Ålesund Storsenter opplever engasjerte kunder.

– Kolleger og butikker nevner noe økt etterspørsel etter for eksempel Palestina av Odd Karsten Tveit, og Midtøsten på 200 sider av samme forfatter. Det er litt økt etterspørsel altså, men den første boken er jo allerede en nyhet som går av seg selv, sier Anne-Marthe.

Her opplever de mest salg av sakprosa, både historisk og debatt – både på norsk og på engelsk.

– Vi har alltid en liten stand med noen relevante bøker, som det som nå pågår med Hamas og Israel, sier hun.

Hos Norli i Nordre gate i Trondheim, ser de til en viss grad økningen i salget av boken Palestina av Odd Karsten Tveit, i tillegg til boken Landet som lovet alt av Sidsel Wold.

– Jeg ser at det plukkes mer av det rett og slett, og større interesse av det i butikk, sier bokansvarlig Marianne Westerlund.

I tillegg ser hun at kunder etterspør litteratur om emnet.

– Det virker som de vet hvilke bøker de skal ha.

Westerlund sier de ikke ennå har satt frem bøker på emnet, og avventer noe.

– Overraskende lite interesse hos oss

Men flere bokhandlere ser ikke samme tendensen.

– Det er veldig lite interesse hos oss, overraskende lite, sier en av Ark sine butikksjefer i Lofoten.

I denne butikken har de funnet frem aktuelle bøker, og lagt det på steder som er «hot». Hun har satt frem bøker som Araberne av Eugene Rogan til dem som ønsker å finne solid kunnskap for egne meninger, I limbo av Jan Alexander S. Brustad, Rinnanden av Aage G. Sivertsen og Nordmennene i Sachsenhausen av Sven Egil Odal, og andre populære pocketnyheter.

– Det er ikke så mange som har spurt etter litteratur om emnet. Jeg tror mange lukker øynene her, har jeg inntrykk av. Det kan være det kommer etter hvert. Det er ofte sånn det er, at når ting har lagt seg litt så finner man litt roen til å gjøre det. Jeg ser for meg at det kommer stigende, sier butikksjefen.

– Det kan også hende dette er en krig som har vært i mange år og at mange tenker dette er gammelt nytt. Men i mine øyne er det ganske nytt det som skjer nå.

Hun trekker frem at det ikke er skrevet mye om temaet, og tror interessen hadde økt dersom det hadde kommet flere nye bøker på emnet.

Samme opplevelse viser flere bokhandlere til, blant annet Ark Maxi Sandnes. Flere har opplevd større interesse for tidligere konflikter, hvor de måtte ordne klar lister over tilgjengelig litteratur.

Blant dem er også Horisont Norli i Bergen.

– Det selges litt av Palestina av Odd Karsten Tveit, og Midtøsten på 200 sider av samme forfatter. Men vi merker ikke en veldig stor økning, sier butikksjef Daniel Askeland.

Hos Norli på Horisont er det ikke satt frem torg med aktuell litteratur om konflikten.