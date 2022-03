Fikk pris for medrivende barnebok

– Dette er en dag jeg har gledet meg veldig til, for dette er viktige priser – for det viktigste leserpublikummet.

– En avgjørende bok

Trettebergstuen fortalte om sommeren da leseren i henne for alvor våknet. Det skjedde over en Ole Lund Kirkegaard-bok på Vang bibliotek.

– Gummi-Tarzan var en helt avgjørende bok for meg, og den leselysten jeg opplevde skal vi vekke hos flere. Jeg er så stolt over å få være her i dag og få dele ut priser til dere som skriver for de aller viktigste – slik at også de får oppleve slike magiske bokmøter.

For kultur- og likestillingsministeren er prisarbeidet også viktig politisk arbeid.

– Gutta våre leser for lite, men det er en kamp vi ikke skal gi opp. Vi skal satse på bøker, litteratur og lesing, fortsatte hun – før hun avslørte vinnerne.

Medrivende dramaturgi

Det var Kristine Rui Slettebakken som kunne ta imot den gjeve Litteraturprisen, da barneboken Sommeren med Jo, andre bok i serien om Frida Freedom, gikk helt til topps.

«Medrivende dramaturgi, et frodig persongalleri og et mystisk funn i skogen gjør dette til en roman det er vanskelig å legge fra seg før siste side er lest», heter det fra juryen.

Hilde Hodnefjeld vant på sin side bildebokprisen for Uppsa, som juryen mener er «ei fortelling som både barn og voksne kan kjenne seg igjen i».

Fagbokprisen gikk til Line Halsnes for Tøffe maskiner, mens det på tegneseriefronten var Nora Dåsnes som ble priset for sin utgivelse, Ubesvart anrop.

Til topps med grøsser

I klassen for debutanter gikk Christoffer Lamøy helt til topps med grøsseren Hjemsøkt, en bok som nylig også ble nominert til Trollkrittet – NBUs debutantpris, for 2021.

– Det var grøsserbøkene som fikk meg bort fra skjermen da jeg var liten, og det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse å kunne bidra til dette for andre, uttalte Lamøy til NTB da boka utkom i fjor.

«Lamøy skriver seg med denne grøsseren inn i den klassiske Haunted House-sjangeren, men skaper sitt eget personlige uttrykk og univers i et hjemlig, traust og tilsynelatende hverdagslig miljø», mener juryen.

Kari Stai ble priset for illustrasjonene i sin egen bok, Passe happy, mens oversetterprisen gikk til Hedda Vormeland for oversettelsen fra nederlandsk av Annet Schaaps Lampe – et sjøsalt eventyr.