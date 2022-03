Over 40 nasjoner til Lillehammer

Situasjonen i Ukraina vil også prege Lillehammer-dagene under World Expression Forum.

– Totalt har vi 150 påmeldte til nå, men det blir spennende å se hvor mange som kommer på i dag og i morgen, sier Kristenn Einarsson, ansvarlig for World Expression Forum, når BOK365 tar tempen dagen før WEXFOs «early bird-tilbud» utløper.

WEXFO skal være et årlig arrangement som avholdes første gang 30. og 31. mai 2022 på Lillehammer, i tilknytning til Norsk Litteraturfestival. Ambisjonen er at møtestedet blir like viktig for utviklingen av ytringsfriheten som World Economic Forum i Davos er for utviklingen av verdensøkonomien.

Ytringsfrihet under press

Utfordringene i vår tid er mange: Krig og voksende autoritære tendenser i Europa, ny teknologi og «cancel culture» påvirker på ulike måter ytringsfrihetens status. Over de to mai-dagene skal WEXFO samle noen av de skarpeste hodene globalt, nasjonalt og lokalt for å sette ytringsfriheten på agendaen, gjøre opp status og spørre «hva kan vi gjøre?». Blant talerne finner vi representanter fra FN, EU, Meta, Amnesty International, Bellingcat, PEN, politikere, lokal ungdom, forfattere – alle sterke forkjempere for ytringsfriheten.

Det ligger ellers an til en betydelig internasjonal forbrødring under Lillehammer-dagene:

– Vi passerer nok 40 nasjoner, sier Kristenn Einarsson.

Trippel Nobel

22 programposter og 8 workshops er i skrivende stund på plass, og blant disse blir det som kjent storfint besøk av hele tre Nobelprisvinnere samtidig. Da står vinneren av Nobels litteraturpris, Abulrazak Gurnah, fra Tanzania, og vinnerne av Nobels fredspris, filippinske Maria Ressa og russiske Dmitrij Muratov, på scenen under et stort folkemøte på Stortorget 1. juni. Gurnah ble tildelt Nobelprisen i litteratur for «kompromissløst og med stor medfølelse å ha gjennomlyst kolonialismens virkninger og flyktningens skjebne i kløften mellom kulturer og kontinenter.» Ressa og Muratov mottok fredsprisen for sin «innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred». De har begge fått erfare hvor farlig det er å være kompromissløs på ytringsfrihetens vegne.

Som mangeårig leder av den russiske avisa Novaja Gazeta har Muratov kritisert russiske myndigheter for korrupsjon, valgfusk og brudd på menneskerettigheter. Seks av avisens journalister er myrdet fordi de skrev kritiske artikler om Russlands militære operasjoner i Tsjetsjenia og Kaukasus.

Internasjonale profiler

I tillegg til de nevnte nobelprismottakerne, er det flere profilerte internasjonale navn på Lillehammer-programmet – blant dem FNs spesialrapportør for ytringsfrihetIrene Khan, fjorårets mottaker av Prix Voltaire Rasha Al Ameer (LB), generalsekretær i Amnesty International Agnes Callamard (FR), Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, tidligere ombudsmann i Polen og mottaker av Raftoprisen Adam Bodnar (PL), og Sebastian Lai – sønn av Jimmy Lai som sammen med Apple Newsroom i Hongkong fikk The Golden Pen Award i fjor, og som nå sitter fengslet i Hongkong.

Påvirket av Ukraina-krigen

Russland, og krigshandlingene i Ukraina og en stormakt stadig mer lukket og isolert fra omverdenen, kommer man heller ikke utenom på Lillehammer:

– Dette vil påvirke vårt program, fastslår Kristenn Einarsson. – Noe er klart: Vi starter med Irene Khan med “The Promotion and Protection of Freedom of Opinion and Expression», som etterfølges av en paneldebatt med henne, Dmitri Muratov og toppolitikere. Christo Grozew fra Bellingcat kommer, det gjør også Alexander Verkhovsky som skal lede en av workshopene. Vi har to russiske forfattere på listen, og det blir representasjon fra Ukraina. Mens det meste av resten av programmet er spikret, vil vi naturlig nok arbeide med disse delene i ukene frem mot kongressen.

Einarsson sier dette om vurderingen rundt russisk deltagelse:

– Vi inviterer russere, men samarbeider ikke med noen russiske statlige institusjoner.