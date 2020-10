Får pris for beste krimdebut

«Intelligent og stilsikker», fastslår Maurits Hansen-juryen om Helene Floods «Terapeuten».

I tillegg til kritikerros, og solid salg både hjemme og ute, kan Helene Flood glede seg over ytterligere heder for Terapeuten. I kveld ble hun nemlig tildelt «Maurits Hansen-prisen – Nytt blod» for beste krimdebut 2019. Juryen – bestående av Terje Jensen, Kjell Ola Dahl og Arve Fretheim – beskriver Terapeuten som «intelligent og stilsikker». Prisen har blitt utdelt årlig siden 2009, i forbindelse med Kongsberg Krim. I fjor fikk Ruth Lillegraven prisen for sin krimdebut Alt er mitt.

Her er juryens begrunnelse for å gi Helene Flood og Terapeuten prisen: Det er nærmest sensasjonelt at en krimforfatter hever seg opp på høyt internasjonalt nivå med sin aller første bok. Ikke minst når det skjer innenfor den mest krevende sjangeren av dem alle, den psykologiske thrilleren.

For å lykkes innenfor denne sjangeren fordres det både dyp menneskelig innsikt og litterære kvaliteter. Årets Nytt blod-vinner har levert en bok som vitner om at hun behersker begge deler fullt ut. Når dette kobles sammen med et snedig plott og en overraskende slutt hersker det liten tvil om at vi står overfor en debutbok med internasjonalt potensiale. Dette understrekes også av at bokrettighetene allerede er solgt til et tyvetalls land, samtidig som det foreligger planer om filmatisering. En fjær i hatten er det også at boken ble nominert til den høythengende prisen ‘Årets bok’ i Sverige.

I Helene Floods debutroman Terapeuten møter vi den unge psykologen Sara, som driver privatpraksis for ungdom. Sammen med sin ambisiøse arkitektmann er hun i ferd med å pusse opp en arvet villa. Men det går trått med både jobb og oppussing, og en dag legger ektemannen igjen en underlig beskjed på svareren for så å bli sporløst borte. Det gamle, halvferdige huset føles langt fra trygt.

Terapeuten skildrer forvirringen som oppstår i et menneske når omgivelsene plutselig ikke lenger går i hop. Med dette som bakteppe har Flood, som selv er psykolog av profesjon, skapt en intelligent og stilsikker thriller, hvor hun øser av sin åpenbare innsikt i den menneskelige psyke og personlige relasjoner.

Det gir romanen en ekstra dimensjon at den i tillegg til å være en klassisk psykologisk thriller fremstår som en samlivfortelling. Forholdet mellom Sara og ektemannen skildres med en var intensitet som bidrar til å gi boken et litterært løft. Vi nøler ikke med å fastslå at romanen opphever grensene mellom krimsjangeren og såkalt ‘skjønnlitteratur’.

(Foto: Julie Pike)