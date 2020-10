Språkpriser til krim og ungdomsbok om psykisk helse

Karin Fossum er tildelt Riksmålsforbundets litteraturpris 2020 for krimromanen «Bakom synger døden», og barne- og ungdomsbokprisen går til Astrid Nylander Almaas og Kirsten Holtmon Resaland for «Helt ærlig», en sakprosabok om ungdoms psykiske helse.

Begge prisene legger særlig vekt på språklige kvaliteter i bøkene. – Karin Fossum debuterte som poet, noe språket hennes fortsatt er preget av. Slik har hun brakt kriminalromanen til et nytt nivå, sier litteraturprisjuryens leder Per Qvale, som berømmer Fossums fine og elegante penn. – Hun turnerer et forbilledlig riksmål, der hun obduserer psyke etter psyke med sin skarpe mentale skalpell.

Også ungdomsboken Helt ærlig av lege Astrid Nylander Almaas og psykolog Kirsten Holtmon Resaland viser et forbilledlig bevisst forhold til språket, mener juryen for Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris.

– Helt ærlig gir med godt språk unge et verktøy for å kunne ta styring i eget liv og forstå hvordan de har det, sier juryformann Bjørgulv Vinje Borgundvaag. – Et gjennomgående moderat bokmål gir et enhetlig og nøytralt preg som kler formålet, uten å virke presset. Bokens stiltone tar ungdom på alvor. Samtidig bevares et friskt og muntlig språk uten typisk «kule» språklige markører.

Selv om riksmålsprisene først og fremst påskjønner god språkbruk, roser juryene også prisvinnerbøkenes innhold. Helt ærlig er skrevet med innlevelse i unges verden fra et voksent perspektiv, men med solid kunnskap om temaer unge er opptatt av. Den er et oversiktlig og befriende kortfattet oppslagsverk, også om tunge temaer som mobbing, selvmord og spiseforstyrrelser, mener barne- og ungdomsbokjuryen.

Om Karin Fossum skriver juryen at hun holder leseren i et fast grep, i undring, i forventning, iblant i forferdelse. Også medfølelse fremkaller hun. «Det er vel en sjeldenhet i krimbøker. Visst kan hun få det til å grøsse i oss, men også få det til å risle av gode følelser, ja, bringe tårene frem,» skriver juryen.

De to prisene vil bli overrakt i Sandefjord bibliotek 7. november under Kimen litteraturfestival. Riksmålsprisene har lange tradisjoner. Litteraturprisen ble første gang utdelt i 1957. Terje Stigen var den første vinneren, mens Anne Cath. Vestly mottok den første barne- og ungdomsbokprisen i 1977.