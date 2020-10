Nordisk heder til Monika Fagerholm

Finske Monika Fagerholm får Nordisk råds litteraturpris for romanen "Vem dödade bambi?"

Nordisk råds litteraturpris 2020 går til finlandssvenske Monika Fagerholm for romanen Vem dödade bambi? (Förlaget M, 2019). Romanen handler om en gruppevoldtekt som begås av velstående unge menn i den rike Villastaden utenfor Helsinki.

Monika Fagerholm (født 1961) debuterte med novellesamlingen Sham i 1987. Sju år senere fikk hun sitt gjennombrudd med romanen Vidunderlige kvinner ved vann og har etter det gitt ut flere betydelige romaner. Diva kom i 1998 og Den amerikanske jenta i 2005, da den også ble belønnet med Augustprisen. År 2012 kom Lola oppned, og i 2016 ble Fagerholm tildelt Svenska Akademiens nordiske pris. Familiens sammenbrudd Vem dödade bambi? er Fagerholms sjuende roman. Den er mer konsentrert i formatet enn hennes tidligere og kretser om en gruppevoldtekt begått av tilsynelatende velstående ungdommer i et lite, velsituert samfunn, Villastan, ikke langt fra Helsingfors. Fokus er ikke på voldtekten i seg selv, men på det som hender før og etter. Romanen er en tett vev av fortellinger, minner, dialoger og kulturelle referanser. Persongalleriet er bredt. Den fremste aktøren under overgrepet er Nathan, den eneste sønnen til Annelise og Albinus Häggert, begge med høye poster i samfunnet. Familien bryter sammen etter voldtekten. Offeret, Sascha Anckar, kommer fra villabyens institusjon Grawellska og dør noen år senere av en overdose i USA. Voldtekten er Nathans hevn for at hun dumpet ham. Sascha vil ikke gå til retten og er taus som graven, men på typisk fagerholmsk vis “snakker” kameraet hennes, der finnes bildene som ble tatt under overgrepet.

Vant barne- og ungdomsprisen

Bildeboka Vi är lajon! av den svenske forfatteren Jens Mattsson og den finske illustratøren Jenny Lucander fikk Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2020. Jens Mattsson og Jenny Lucander mottar prisen for et verk som står helt ubestikkelig på barnets side, med et barneperspektiv gjennomført i både tekst og bilde.

Prisen ble delt ut av Islands president Guðni Th. Jóhannesson under den digitale utdelingen av Nordisk råds priser 2020 tirsdag kveld. Covid-19 satte en stopper for prisutdelingen på Island, og vinnerne av de fem prisene ble i stedet avslørt under en annerledes prisfest på nettet.

«Breddfullt av originalitet»

Juryens begrunnelse: «Årets vinnerbok står helt ubestikkelig på barnets side, med et barneperspektiv gjennomført i både tekst og bilde. Leken fungerer helbredende når det aller vanskeligste inntreffer, at et lite barn får en dødelig sykdom. Inn i den bleke sykehusverdenen trenger latesom-lekens savanne seg inn med livlig oransje farge. Den uregjerlige leken har plass til all sorgen og uroen sykdommen utløser. Bildeperspektiv, dekorative elementer og koloritt går i frisk dialog med nordisk bildeboktradisjon à la Ingrid Vang Nyman og Tove Jansson, men med et helt eget uttrykk breddfullt av originalitet i perspektiv, strek, fargevalg og personframstilling. Teksten bidrar stilrent med sitt drevne jeg-perspektiv farget av lekens overskudd. Framstillingen av foreldrenes sorg og fortvilelse er verkets smerte- og hvilepunkter. Brorskjærligheten og bokas modige slutt antyder i sin tur at det finnes et nytt Nangijala. Verket er et nordisk samarbeid av beste merke, åpent for lesere i alle aldre og dypt gripende.»