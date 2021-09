Et småbarnsliv til inspirasjon

BARNEBOKPROFILEN: – Vanligvis dukker nye fortellinger opp når jeg leker med barna eller finner på historier til dem, sier Rolf Magne G. Andersen.

Tekstforfatter Rolf Magne G. Andersen har i flere år skrevet om Kokosbananas for Storytel, nå debuterer han analogt med to nye fortellinger i Kokosbananas-universet.

Forfatter: Rolf Magne G. Andersen

Aktuell med: Kokosbananas og godteristøvsugeren og Kokosbananas og forte-seg-roboten

– Hvorfor skrev du akkurat disse bøkene?

– De to Kokosbananas-bøkene jeg nå debuterer med, Godteristøvsugeren og Forte-seg-roboten, dukket opp i hodet mitt ganske fort etter at jeg hadde begynt å utforske Kokosbananas-universet som lydfortellinger hos Storytel. De springer begge ut av utfordringer i småbarnslivet, sett fra barna og litt de voksnes perspektiv. Da jeg fant på disse to historiene og fortalte dem til barna mine, merket jeg at de fulgte med, lo og ville høre dem igjen. Derfor skrev jeg disse bøkene og håper at flere barn kan få samme opplevelse.

– Tre barnebok-favoritter:

– Disse bøkene er utrolig morsomme å lese sammen med barna mine: Bobbie Peers’ Marshmallowsmaskinen (i serien Oppdagerklubben), Bjørn Ouslands Penger og Anna Fiskes Vaskedamen.

– Sjekk ut:

– Med tigeren og bjørnen til Panama av Janosch er en klassiker som fortsatt er fantastisk å lese. En vakker, absurd, tankevekkende og morsom bok.

– Hvordan jobber du?

– Vanligvis dukker nye fortellinger opp når jeg leker med barna eller finner på historier til dem. Ideene bobler i hodet en god stund før jeg setter meg ned og skriver dem ut. Da har som regel historien og karakterene fått modne lenge og falt på plass, så selve skrivingen går fort. Helt konkret går jeg da inn på kontoret i garasjen. Der er det bare ett lite vindu, høyt oppe på veggen, som er veldig bra for meg. Da er det ikke noen utsikt eller morsomme fugler som kan forstyrre skrivingen. I tillegg blir det fort dårlig luft der inne, så da må det skrives effektivt.

– Har du en favorittillustrasjon?

– Akkurat nå er jeg utrolig begeistret for Elise Risnes Eikevik sin illustrasjon av «Delfi og Dolfy». Det er en illustrasjon til en lydserie jeg har laget for NRK, så jeg er nok ikke helt objektiv, men den har jeg forelsket meg i. Jeg gleder meg til å henge den på veggen på kontoret.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Den vesle vampyren av Angela Sommer-Bodenburg. Miksen av spenning, grøss og humor gjorde stort inntrykk på meg. Jeg slukte disse bøkene og kan fortsatt kjenne kriblingen jeg fikk i kroppen da jeg lånte en ny bok i serien på skolebiblioteket.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Snusmumrikken. Han er en karakter jeg gjerne vil bli bedre kjent med og som jeg tror kunne lært meg en ting eller tre om livet. Det hadde blitt et meget avslappet og hyggelig møte.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Den vesle bjørnen eller den vesle tigeren fra bøkene til tidligere nevnte Janosch. Veksler litt på hvem av dem jeg helst ville ha vært, men begge har en nydelig, underfundig måte å se verden på. Samtidig som de er livsnytere med sans for god mat. Jeg vil gjerne leve litt mer som den vesle bjørnen og den vesle tigeren. Kanskje det blir neste års nyttårsforsett?

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Humor. Den trenger ikke inneholde bare humor og tøys, helst ikke egentlig, men det må være humor tilstede i en eller annen form. Enten det er triste, spennende eller skumle barnebøker, så må det finnes noe humor innimellom syns jeg. Akkurat som i livet ellers.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Pippi! Hun var den mest spennende personen i universet da jeg var liten. Og da ville jeg ganske fort spurt henne om å få smake sockerdricka. Å drikke sockerdricka med Pippi på de syv hav? Det er drømmen.