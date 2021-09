Kvinnene preger Kolofon-høsten

KOLOFON-BOKHØSTEN: – Den ene boken vil antakelig ryste mange, mens andre vil være til nytte, sier Kolofon-forlegger Widar Løw Trondsen.

Blant de nærmere 200 bokutgivelsene i år, er det særlig kvinnene som utmerker seg på Kolofons høstliste.

– Vi har også et par skjulte skatter på vår høstliste, sier forleggeren.

Forakt for kvinner

– Lily Bandehys femte bok er spesielt sterk. Kvinner i Islam, med undertittelen Islams forakt for kvinner er en viktig utgivelse. Vi har å gjøre med en sjelden øyenvitneskildring. En sann historie. Bandehy måtte rømme fra Khomeiniregimet som tok over Iran i 1979. Hun retter søkelys mot den kvinneforakt hun mener islam står for, sier Løw Trondsen.

Kvinnene setter sitt preg på Kolofons høstliste i andre sjangre også:

– Mariann Fiksdal utgir boken En ny start med antiinflammatorisk mat, altså en bok om mat som forhindrer betennelser i kroppen. Etter å ha brukt flere år på å skape fristende matretter, gir Mariann Fiksdal denne gangen tips om måltider som hun mener forbedrer helsen til den som følger hennes råd, sier Løw Trondsen.

I tillegg utgir forlaget biolog Anna-Elise Torkelsens bok om nyttevekster:

– Det er en tendens i tiden at vi på nytt interesserer oss for hva naturen har å gi oss. Anna-Elise Torkelsen utgir boken Vakre farger i naturen. Den tar for seg teknikker for farging ved hjelp av lav, kjøttfulle sopper og kjuker. Her kan vi lære om både gammel og ny tradisjon når det gjelder å gjøre seg nytte av naturens fargestoffer, sier Løw Trond.

To skjulte skatter

– De sjeldne fortellerstemmene er det alltid moro å oppdage. I år vil jeg fremheve to debutanter. For det første Marianne Nymo, sykepleier i Drammen med lang erfaring fra arbeid med ulike typer demenssykdommer. Gryende hvitt, hennes debutroman, behandler denne snikende sykdommen på en leseverdig måte. Manus ble for øvrig skrevet ferdig mens forfatteren var såkalt Artist in Residence på Kjerringøy. Utgivelsen er støttet av Bodø 2024, Kulturrådet og Bodø kommune, sier Løw Trondsen, og legger til:

– Den andre jeg vil fremheve er trønderen Thom Arnesen, både hobbymaler, hobbymusiker, tidligere rektor og mye annet spennende. Han debuterer med romanen Den ene etter den andre, en ny og helt spesiell fortellerstemme som anbefales på det sterkeste.