– Ingen grunn til krisemaksimering

OPTIMISME: Trass i omsetningsfall, stengte bokhandler, forsiktigere inntak og økt retur-risiko: Forlagene tror på lysere tider.

Omsetningsfall i årets to første måneder, stadig flere stengte bokhandler, forsiktigere inntak og økt returrisiko. Det er tøffe tider. Men forleggerne BOK365 får i tale, ønsker å fokusere på at denne perioden er noe vi bare må jobbe oss gjennom – og at det kommer lysere tider:

– Denne tiden er preget av stor usikkerhet, så i stedet for å spå får vi heller holde på, sier Tine Kjær, direktør for skjønnlitteratur i Cappelen Damm.

– Sterke digitale salgskanaler

Heller ikke på Sehesteds plass synes bekymringen å være så altfor stor:

– Vi ser ingen umiddelbar effekt av ytterligere nedstengning i våre tall, selv om mange store og viktige bokhandlere nå er stengt. Kjedene og kundene våre har sterke, digitale salgskanaler som ser ut til å ta unna en del av salget. Vi ser ikke noen grunn til å krisemaksimere nå. Kundene er blitt mer digitale gjennom dette året, og har blitt godt vant med både netthandel og Klikk & hent. Mange bokhandlere har løsninger hvor du kan hente direkte hos din lokale butikk. For Aschehougs del har vi hatt en bra start på året, med vekst i markedsandeler, sier Aschehoug-direktør Åse Ryvarden.

Viktig offensiv

– Når vi etter hvert skal sammenligne mars -21 med mars-20, sammenligner vi to måneder med delvis og forskjelligartet nedstenging. I mars-20 gikk bunnen ut av bokmarkedet i et par surrealistiske uker før vi opplevde en gledelig sterk stigning i bokomsetningen. Både bråstopp i bokkjøp og den påfølgende kraftig fornyede interessen for bøker overrasket mange av oss. Ett år inn i pandemien ser vi hvor viktig det har vært at bokhandlerne, forlagene og distributørene har jobbet offensivt for å sikre at forfatternes bøker blir så synlige og tilgjengelige som mulig tross til dels vanskelige forhold, sier Kjær.

– Skaper usikkerhet

Forlagssjef i Vigmostad & Bjørke, Elizabeth Sellevold, forbereder seg på dårligere tider:

– Det er klart at en ny nedstenging skaper ytterligere usikkerhet. Dersom den blir langvarig, blir det i hvert fall ingen opptur. Det tror jeg vi kan slå fast.

Administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing sender en tanke til bokhandlerne:

– Det er først og fremst trist for alle de fantastiske formidlerne i bokhandel som nå er permittert. Bokhandlerne er virkelig heltene i bransjen, og de har det tøft nå. De fleste salg skjer i bokhandel, det er der kunder oftest blir introdusert for de mindre profilerte forfatterne og ikke minst er det der mersalget skjer.

Opplever ikke økte returer

– Gjennom hele pandemien har vi sett at boka står seg utrolig godt; det burde ikke overraske noen, men er fint likevel. Så har da også bokhandlerne gjort en formidabel jobb med å få opp gode løsninger, og i et gjennomdigitalisert samfunn fungerer både nettbokhandel, Klikk & hent og Rett hjem godt. Uttaket til hver enkelt stengte butikk er naturlig nok noe lavere enn vanlig, men vi opplever at interessen for nye utgivelser er stor, sier Kari Marstein, sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal.

Delvis nedstengte bokhandlere har i følge forlagene heller ikke ført til økte returer:

– Så langt ser det for vår del ut som om returene ligger omtrent på nivå med fjoråret, sier Kjær.

Dagligvaremarkedet godt

Alexander Henriksen i Strawberry regner med at økte returer kan komme:

– En del kampanjer blir flyttet utover våren og det får selvsagt følger for omsetningen den måneden kampanjen skulle startet. Det er viktig at det etter påske gjøres plass til vårens og sommerens nyheter i butikk. Årets Mammutsalg har nok ført til stor varebeholdning i mange butikker og det blir en utfordring når man skal få plass til nyheter, sier Alexander Henriksen.

Ei heller ser Åse Ryvarden og Aschehoug returøkning:

– Tvert imot er det gledelig å se at frontlist står sterkt, og at kundene etterspør nye bøker. Det vi ser av tilbakegang er for pocket – en trend som har vart i flere år. Til gjengjeld er dagligvaremarkedet gjennom Bladcentralen godt, og det selges flere bøker her enn tidligere.

– Bredden blir skadelidende

– Vi opplever en forsiktig holdning i bokhandel, og det har vi forståelse for. Når det er sagt, oppfatter jeg også at det er åpninger der; de er også entusiastiske, kreative og ser etter løsninger, sier Sellevold.

– Opplever dere at bokhandlere blir mer forsiktige og defensive med bestillinger og inntak?

– Vi opplever absolutt ikke bokhandlerne som defensive! De står i en fryktelig vanskelig situasjon. Vi er dypt og inderlig imponert, både over hvordan de møter kundene og hvor utrolig flinke de er til å holde seg oppdatert på alt som kommer. De gjør en kjempejobb med å selge alt fra Mammutbøker til årets nyheter og pocket, og vi har et veldig godt samarbeid med både kjedekontorer og enkeltbokhandlerne. Men det er ikke til å unngå at bredden blir skadelidende, sier Tine Kjær. – Bøker som ikke er tatt på kjedenes fellesbestillinger har det tøffere nå. Med så stor andel av salget konvertert til klikk og hent og netthandel er bokkjøpene mindre preget av «rusle rundt og kjøpe på impuls» og mer av målbevisst klikk på den tittelen du har bestemt deg for, sier Kjær.

Åse Ryvarden i Aschehoug forteller at noen varegrupper sliter litt i bokhandel i disse dager:

– Signalene fra bokhandel er at tilbudsbøkene er litt vanskeligere å få ut av butikk, siden en del av impulssalget forsvinner når man ikke er i butikken og blir eksponert for tilbudene.

Holder stø kurs

Hvilke mottrekk har så forlagene mot den nye nedstengingen? Utsettelse av utgivelser? Permittering? Nei takk, ingen av delene, sier forlagene.

– Vi kjører samme linje som vi har gjort gjennom hele dette året; vi lar ikke mer kronglete vei frem til leserne påvirke utgivelsene våre. Vi har sett gjennom hele dette unntaksåret at bokas posisjon er sterk og at leserne har et sterkt ønske om å møte god litteratur. Vi ser heller ingen grunn til å begynne å tenke permitterings-scenarier, sier Tine Kjær.

– Det er ikke aktuelt for oss med permitteringer, og vi utsetter heller ikke utgivelser. Bokvåren går som normalt og vi trykker nye bøker for fullt. Inntrykket mitt er at det stadig er etterspørsel etter nye bøker. Ved forrige nedstenging gikk mange til innkjøp av spill og puslespill, men hvor mange brettspill trenger man? Nye historier vil det alltid være behov for, og særlig nå. Bøker er sunt påfyll og underholdning, uten at det blir kjekling mellom vinner og taper, sier Alexander Henriksen.

Is i magen

Sellevold forteller at de er fornøyde med året så langt, og at det bare ser ut til å gå bedre:

– Vi kjører på som planlagt. Det blir ingen endringer i arbeidet vårt eller utgivelsene. Jeg tror erfaringen fra fjoråret med gode tall, har lært oss å ha litt is i magen. Det er mye igjen av året ennå. Vi bruker digitale kanaler og sosiale medier til å snakke om bøkene våre. Vi har hatt mange sterke utgivelser nå i mars, som har gjort det bra og som vi har forventinger til framover. Vi har sterke og aktuelle utgivelser å se fram til, og satser på en knall sommer, som i fjor.

– Litt stusselig og lite festivitas

– Vi har ikke utsatt utgivelser på grunn av dette, slik vi heller ikke gjorde det i fjor vår, og står på for fullt for å få litteraturen ut til leserne. Og arbeidet med høstens bøker er i full gang. Det er mye å glede seg til, sier Kari Marstein.

Men hva tenker så vårens aktuelle forfattere om å utgi bøker midt i en lockdown?

– Jeg håper de opplever at vi står på og at de blir sett, til tross for nedstenging. Når det er sagt, er det selvsagt skuffende ikke å kunne arrangere en lansering og feire boken slik den fortjener. Det blir litt stusselig og lite festivitas. Jeg opplever også at debutanter savner å møte andre forfattere og bli kjent med forlagsmiljøet. Men det får vi ta igjen, sier Elizabeth Sellevold.

Savner nærkontakt

Tine Kjær forteller at de opplever en stor «ståpå-vilje» hos forfatterne sine:

– En av grunnene til at 2020 ble et så godt år for Cappelen Damm, var forfatternes usvikelige tro på bokas nødvendighet for leserne. Forfatterne har vært og er offensive. Stor takk til dem! Denne ståpå-viljen hos dem gjør at vi kan bidra med vårt redaksjonelt og markedsmessig. Det virker dessuten ikke som om bokstoffet i avisene har blitt redusert. Vi opplever nok ikke at flere bøker totalt sett blir anmeldt, men vi har hittil i år sett at flere store aviser har viet for eksempel litterære oversatte romaner gledelig stor plass.

Henriksen i Strawberry savner å feire forfatterne:

– Det er frustrerende at vi ikke får gitt forfatterne all den oppmerksomheten, feiringen og klemmene de fortjener. Denne nærkontakten med forfatterne er kanskje noe av det største savnet. Og noe av det vi gleder oss mest til er å feire våre høyt skattede forfatterne når første anledning byr seg. Vi tar ikke lett på feiringer!

Digital mat-suksess

Åse Ryvarden i Aschehoug forteller at forfattere under pandemien på mange måter har truffet enda flere lesere enn tidligere:

– Under hele pandemien har vi vært henvist til digitale lanseringer, og det har tidvis vært utfordrende. Samtidig er dette en effektiv måte å nå langt flere lesere på enn en konvensjonell lansering. Denne uka holder Elisabeth Le et av flere digitale matkurs knyttet til lanseringen av Alt asiatisk, med over tusen påmeldte deltagere. Det hadde jo ikke latt seg gjøre in real life.

