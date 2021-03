Vil ikke binde journalistene

– VG-journalistene er ikke bundet til å gi ut bøkene sine på VGs forlag, men det kan være en mulighet, sier sjefredaktør Gard Steiro.

I dag kom nyheten om at mediehuset VG starter eget bokforlag.

– Å gå inn i forlagsbransjen er derfor en helt naturlig satsing slik vi ser det, også fordi vi i flere år har arbeidet nettopp med å utvikle en større bredde i utgivelsene på papir, uttalte Audun Solberg, redaktør og direktør for VGs printutgivelser, da nyheten sprakk i morges.

Han la også til at de ville benytte seg av VGs journalister som forfattere:

– Vi kommer i første omgang til å satse på merkevarenære utgivelser, det vil si bøker som enten er skrevet av profiler og journalister som allerede er tilknyttet VG eller som har utgangspunkt i merkevarer som er en del av vårt mediehus.

– Ikke bundet

Til BOK365 forteller sjefredaktør i VG, Gard Steiro at de ikke kommer til å kreve at VG-ansattes bokprosjekter utgis på mediehusets forlag:

– Vi er generelt positive til at ansatte i VG bruker sin kompetanse også utenfor mediehusets kanaler. Hvis journalister ønsker å skrive bøker, er de ikke bundet til å gi dem ut på VGs forlag. Men det kan være en mulighet, sier Steiro.

Steiro legger til at mulige bokprosjekter normalt også diskuteres innad i VGs redaksjoner:

– Når medarbeidere mottar henvendelser fra ulike forlag, diskuterer de bokprosjektene med sine ledere i VG. Som regel stiller vi oss positive, men noen ganger er ikke en bokutgivelse om et bestemt tema forenlig med arbeidet i redaksjonen. Den nye satsingen representerer ikke et linjeskifte for redaksjonen i VG.

Også «utradisjonelle» salgskanaler

Hvordan skal så VGs nye forlag selge sine bøker?

– Vi ønsker å gjøre de bøkene vi skal tilby bredt tilgjengelig for potensielle lesere og kjøpere. Det betyr at vi har ambisjoner om å selge bøker gjennom flere ulike salgskanaler, selvsagt tilpasset for de bøkene vi til enhver tid utgir. Det inkluderer både tradisjonelle salgskanaler og vår egen nettbutikk, butikk.vg.no. Vi håper også etter hvert å kunne tilby bøker gjennom salgskanaler som kan oppfattes som mer utradisjonelle, sier Audun Solberg til BOK365.

Han forteller at de ikke har noen forbilder blant mediehus som har gjennomført samme type satsing tidligere:

– Vi har stor respekt for at mange aktører i denne bransjen har holdt på lenge med stor suksess, så for en nykommer som oss handler det mye mer om å lære litt av alle fremfor å plukke seg ut et forbilde. Om vi er flinke til å lære av det andre har gjort bra, og kombinerer det med det vi allerede er gode på selv, så håper vi det er et godt grunnlag for å kunne lykkes i et, for oss, nytt marked, sier Solberg.