Død og fordervelse på Mammut

Her er fem gode krim- og spenning-tips fra årets Mammut-katalog. Camilla Grebe er kvinnen bak en av dem.

Mammut-salget gir deg en mulighet til å få påskekrim’en i hus i god tid – og til en svært gunstig pris. Mange av de velkjente kanonene er å finne i årets katalog: John Grisham, Stefan Anhem, Tom Egeland, Torkil Damhaug, Arne Dahl, Pierre Lemaitre, Camilla Läckberg, Emelie Schepp, David Lagercrantz og Oxen-forfatter Jens-Henrik Jensen er blant dem.

Her er fem utvalgte:

Camilla Grebe: Husdyret (Gyldendal)

Hvis du ikke har rukket å sjekke ut Camilla Grebe: Gjør det. Siviløkonomen og lydbokforlag-gründeren fra Stockholm, ble først kjent som halvparten av suksessduoen Grebe og Träff, sammen med søsteren Åsa Träff. I 2016 gikk hun solo med Når isen brister, som ble en internasjonal suksess. Stor applaus ble det også for denne, Husdyret, som ble kåret til Årets beste krim i Sverige i 2017 og fikk Glassnøkkelen for beste nordiske krim i 2018. I Husdyret møter vi Malim. Som tenåring fant hun liket av en myrdet jente i skogen ved Ormberg. Noen år senere blir hun, som politietterforsker, sendt tilbake til hjembyen for å grave i den gamle og uoppklarte saken. Oversatt av Elisabeth Bjørnson.

Jo Nesbø: Macbeth (Aschehoug)

«Macbeth er et grusomt drama. Et av de blodigste til mester Shakespeare, og det sier ikke lite. Det er også hans korteste drama. Så når Jo Nesbø tar skuespillet fra begynnelsen av 1600-tallet som omhandler hendelser fem hundre år tidligere, og gjør det til en nesten seks hundre siders roman fra tilnærmet vår tid, så er det ikke gitt at det skal gå bra. Dette visste naturligvis Jo Nesbø da han etter litt nøling sa ja til å bli med på Hogarth Shakespeares prosjekt med å nyskrive mesterens dramaer. Men han hopper i det og står. Med nedslag. Selvfølgelig gjør han det. Proff og faglig dyktig som han er, turnerer han utfordringene, og leker seg i tillegg med navn, kjønnsroller og geografi i en blodig og spennende homage à William Shakespeare,» skrev BOK365s anmelder Atle Nielsen og trillet terningen til en femmer for Nesbøs scottish noir.

Jo Nesbøs Macbeth er blitt en Nesbø-bok, men i Shakespeares ramme. BOK365s anmelder mente dette ville være en bok hardcore-fansen vil elske og at også andre lesere vil ta den imot som en selvstendig og solid roman fra en som kan jobben sin, og har gått til oppgaven med ydmykhet, respekt og et lekent smil på lur.

Håkan Nesser: Eugen Kallmanns øyne (Gyldendal)

«Mennesker som vi lærer å bry oss om og tro på, i god Nesser-roman som rommer mye under overflaten», skrev BOK365-anmelder Leif Gjerstad om Håkan Nessers bok, og trillet terningen til en femmer.

En middelaldrende mann mister kone og datter i en tragisk ulykke utenlands. Leon Berger bryter opp fra Stockholm og søker lærerstilling et helt annet sted i Sverige, i en flukt fra vonde minner og med et håp om å glemme fortid. Han vil skape et nytt liv. En ny framtid på et nytt sted. Det er opptakten til Eugen Kallmanns øyne.

«I Håkan Nessers krimverden er selve forbrytelsen av underordnet betydning. I løpet av bokas 528 sider får vi bare høre om to (påståtte) gamle og ett nytt drap, mens usikkerhet råder rundt Kallmanns død. For ingen av tilfellene får vi noen særlige detaljer utover at det har (eller kan ha) skjedd, slik at spenningen og styrken finnes helt andre steder. Og da fortrinnsvis i den tidligere læreren Håkan Nessers evne til å skildre og fargelegge miljøer i et stilsikkert og vakkert språk», skrev BOK365-anmelder Gjerstad. Oversatt av Elisabeth Bjørnson.

C.J. Tudor: Krittmannen (Cappelen Damm)

Eddie og vennene bruker krittfigurer for å sende hemmelige beskjeder. Det er gøy helt til figurene fører dem til liket av en ung jente. Dette er opptakten til Krittmannen, som sikret C.J. Tudor Gullkulen for beste oversatte krim og spenningsbok under Krimfestivalen i fjor.

Om vinneren sier juryen blant annet: «Som leser får man assosiasjoner til klassikere som Stephen Kings barndomshorror Stand By Me eller It, såvel som den moderne seriesuksessen Stranger Things. Men årets vinner skaper et helt eget skrekkunivers i sin debut som forfatter. Frykt stikker aldri så dypt som i barndommen, og når hun bretter ut forholdet mellom Eddie og vennene Fat Gav, Hoppo, Metal Mickey og Nicky og deres skjellsettende opplevelser, markerer det starten på et svært lovende forfatterskap.» Oversatt av Guro Dimmen.

Jørn Lier Horst: Katharina-koden (Gyldendal)

Her møter vi Jørn Lier Horsts stødige og sympatiske helt William Wisting i en sak som har plaget ham i 24 år, da den unge kvinnen Katharina Haugen forsvant sporløst fra sitt hjem. På senga lå en ferdigpakket koffert og på kjøkkenbordet et ark med noen tallskriblerier som mest sannsynlig var en kode. Men for hva, og forsvant Katharina frivillig eller ble hun utsatt for en ulykke eller forbrytelse?

BOK365s anmelder Leif Gjerstad ga Horst en femmer og følgende vurdering: «Sin vane tro spiller Horst også i Katharina-koden med åpne kort. Det betyr at vi tidlig får kjennskap til den mistenkte, og at det utover i boka derfor ikke så mye handler om hvem? som om hvorfor og hvordan? Dette grepet betyr at de store overraskelsene uteblir og dermed også noe av spenningen i klassisk krim-forstand. Det oppleves likevel i liten grad som noe særlig savn, fordi Horst inviterer leserne inn i etterforskningen på en troverdig måte som belyser arbeidsmetoder og underveis genererer en annen type spenning. Og ja, det er dessuten litt befriende å lese om en etterforsker som ikke har alkoholproblemer eller andre indre demoner som tyter ut av boksidene. Både Wisting og Horst er hel ved.»

I fjor sikret Katharina-koden også Horst en Petrona Award, for beste nordiske krim oversatt til engelsk. «Outstanding and thrilling» var juryens beskrivelse av vinnerboken.

Hovedbildet: BLANT ÅRETS UTVALGTE: Camilla Grebe. (foto: Viktor Fremling)