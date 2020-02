Lengtet tilbake til ungdomsromanen

BARNEBOKPROFIL: Anneli Klepp lengtet etter ungdomsromanene. Resultatet kommer denne våren, «Prosjekt 360».

Anneli Klepp er født og oppvokst i Kirkenes. Hun har jobbet som lærer i en årrekke, både i barne- og ungdomsskolen, før hun i 2006 debuterte med barneboka Lusne forviklinger og varm blåbærpai. Denne våren er hun aktuell med en bok om «en kul og uredd ungdomsskolejente».

Forfatter: Anneli Klepp

Aktuell med: Prosjekt 360 (Gyldendal)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Jeg hadde lenge lengtet etter å skrive ungdomsbok igjen. Og jeg hadde lyst til å skrive fra perspektivet til en kul og uredd ungdomsskolejente, som er i protest mot sine nærmeste omgivelser, men som er seg selv nærmest og tolker seg, sitt og andres liv svart-hvitt, og veldig utfra sitt eget kritiske, noe uerfarne ståsted. Samtidig som hun tror hun kan og vet alt. Og som får livet litt i trynet og oppdager seg selv og andre på litt nye måter etter hvert som hun tvinges til å åpne litt opp innover, i seg selv, og utover, mot andre. Da jeg fant Karlas stemme, var det bare å kjøre på. Problemet var at boka passet godt som dagbok, mens Karla slett ikke kjente seg som den dagbokskrivende typen. Det er her bestevenninnen hennes, Rikke, kommer inn. Som hun som presser dagboka på Karla, sånn at Karla får skrevet ned alle sine «tanker og dritt», i håp om å overleve sitt livs verste sommer.

– Tre barnebok-favoritter:

– Oi, det er mange forskjellige, det! Vi er heldige som har flotte bibliotek med strålende utvalg her til lands, og ikke minst MANGE gode forfattere. Det er vanskelig å plukke ut noen framfor andre, men la meg prøve.

– En søt, liten bok: B for Bestevenn av Nina E. Grøntvedt.

– En snedig, inspirerende, optimistisk bok om store temaer: En himmel full av skyer av Arne Svingen.

– En bok til ettertanke, som får tårene fram og blir sittende fast i deg: Gutten i den stripete pysjamasen av John Boyne.

– Sjekk ut:

– Gå på biblioteket, spør etter anbefalinger, og last opp med forskjellige bøker og les – også bøker du selv ikke ville ha valgt umiddelbart, men som kanskje gir deg noe uventet.

– Hvordan jobber du?

– Strukturert og målrettet, og med stor takknemlighet til mine dyktige redaktører.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Jeg er heldig som har hatt fantastiske illustratører til alle bøkene mine, og en av favorittillustrasjonene mine er Camilla Billetts i min egen bok Verdens beste Tor, der far sitter med blått øye etter at Tor har tatt fars oppfordring om å slå, og far er pottesur. Denne ler barn bestandig godt av, og barn vet hva som er morsomt. De er veivisere på forfatterveien min.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Alle barns rim og regler – gåsemorboka, oversatt av Alf Prøysen, leste jeg helt i stykker mens jeg lærte meg å lese, fordi jeg ville lese akkurat den, fordi den var så mangfoldig og spennende og hadde illustrasjoner som fikk meg til å reise til andre verdener i fantasien. For øvrig gjorde det stort inntrykk på meg at det generelt fantes så kjedelige og intetsigende tekster for oss som skulle lære å lese. Derfor gjaldt det å forte seg å bli en god leser, for å kunne lese det som var mer spennende. De siste årene har jeg prøvd å gjøre noe med den tidligere mangelen på gode bøker for de ferske leserne, sånn at ALLE skal kunne kose seg med lesingen fra første stund og få meningsfull underholdning ut av det.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Emil i Lønneberget.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Da jeg var liten, var Askepott favoritten. Pippi Langstrømpe var en jeg gjerne ville vært venn med, men som jeg ikke hadde turt å ta med meg hjem fordi foreldrene mine var så strenge. I dag skulle jeg gjerne vært Pippi Langstrømpe selv.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Humor, spenning og noe som får tankene til å gå noen ekstra runder.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Tenk så gøy å kunne være Pippi Langstrømpe og bli med Harry Potter på eventyr og få ham til å tulle og le litt!