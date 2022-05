Diktertavle til Steinar Opstad

Poeten Steinar Opstad er tildelt den gjeve, litterære prisen Diktertavla.

Prisen har i oppgave å hedre et markant norsk forfatterskap og tildeles en forfatter som har utmerket seg særskilt innenfor lyrikk.

Diktertavla ble initiert av Olav H. Hauge og utdelt for første gang i 1992. Idag står Hardanger folkemuseum og Haugesenteret for prisutdelingen, som skjer 11. juni i år.

Prisen innebærer et festarrangement til ære for vinneren, samt at et dikt av mottakeren blir inngravert i en steintavle av skifer som plasseres i museumstunet på Utne i Ullensvang.

Til sammen utgjør disse steintavlene en diktersti. Der vil snart Steinar Opstads navn føye seg til tidligere vinnere som Jan Erik Vold, Cecilie Løveid, Tone Hødnebø, Pedro Carmona-Alvarez, Eldrid Lunden, Kjartan Hatløy, Halldis Moren Vesaas, Jon Fosse, Georg Johannesen og Olav H. Hauge.

Steinar Opstad (f. 1971) debuterte med diktsamlingen Tavler og bud (Kolon) i 1996 og mottok Tarjei Vesaas’ debutantpris. Siden har han utgitt flere kritikerroste diktsamlinger som har innbragt ham blant annet Aschehoug-prisen (2003), Sultprisen (2006) og Doblougprisen (2017).