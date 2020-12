Dikt under grana?

LYRISK: Sent ute med julegavene? Dikt er en kjær og populær gave, både å gi og motta. Tenksomme vers skaper rom for kontemplasjon - pauser vi har godt av i juleståket. Her får du seks anbefalinger fra året.

Jeg vil våkne til verden

Karoline Brændjord: Jeg vil våkne til verden (Kolon forlag)

Den største applausen fra kritikerkorpset den siste tiden, må ha vært superlativene til lyrikkdebutant Karoline Brændjord. Da Klassekampens anmeldere skulle sirkle inn årets beste bøker i Bokmagasinet, landet ikke mindre enn fire på Brændjords bok blant sine sterkeste 2020-anbefalinger. Ingen annen av årets bøker fikk like mange.

I BOK365s adventskalender er hun nevnt blant årets leseopplevelser både av Brit Bildøen, Helge Torvund og Helene Hovden Hareide.

Almanakk

Håvard Rem: Almanakk – 365 dikt (Cappelen Damm)

Vi er mange som har sett fram til Håvard Rems første diktutgivelse på åtte år. Og vi blir ikke skuffet. I Almanakk har ikke bare alle dagene sitt eget dikt, årets mange merkedager er også markert med egne dikt, fra påske og jul til kvinnedagen og podagradagen. Dette er en rik samling du kan følge og hente glede fra, året til ende.

Les vår omtale her: Ett dikt for hver dag i året

Byens bokstaver

Lars Saabye Christensen: Byens bokstaver (Cappelen Damm)

Lars Saabye Christensen elsker Oslo. Kanskje spesielt byen som den var og framsto. Dette har han til fulle dokumentert, senest i Byens Spor-triologien. I høst følger han opp med kjærlige og stillferdige vers om og til byen han har vært trofast mot i snart 67 år « ..bortsett fra i 1983/Da reiste jeg nordover/for å lære avstanden å kjenne».

Les vår anmeldelse her: Byens bokstaver

Averno

Louise Glück: Averno (Oktober)

Vi var mange som ble overrasket da årets Nobelpris i litteratur gikk til amerikanske Louise Glück. Likevel hører det til sjeldenhetene at en prisvinner er blitt så bredt omfavnet. Hun fikk prisen for «for sin umiskjennelige poetiske stemme, som med nøktern skjønnhet gjør individets eksistens universell», het det i Nobelkomiteens begrunnelse. Gjendiktningen er av Per Petterson, og Rune Christiansen har skrevet etterord.

Les vår omtale her: Nøktern skjønnhet

Som skyene skygger snøen

Levi Henriksen: Som skyene skygger snøen (Gyldendal)

Levi Henriksens første diktsamling på ti år, er en kjærkommen og lang reise til byer og steder over hele verden. Reiser er temaet for årets samling Som skyene skygger snøen. Vi skal til Amerika, Leipzig, Rendalen, Sverige, Polen, Dubai, Belfast, Paris og Lofoten. Bare for å nevne noen få. Selv om Henriksen skriver fra ulike land og kontinenter, er inntrykkene han møter alltid forankret i bakspeilet av røttene her hjemme.

Les hele vår anmeldelse her: Bergtagende dikt

Ukas dikt

Knut Gørvell og Sigmund Sørensen (Red.): Ukas dikt (Cappelen Damm)

En antologi det også være plass til. Antologien Ukas dikt gir oss kjente og kjære dikt i en samling som passer for alle lesere. Her får du de 100 mest populære diktene som hver uke legges ut på Cappelen Damms nettmagasin Boktips. Blant bidragsyterne finner vi Kolbein Falkeid, Alexander Fallo, Gro Dahle, Inger Hagerup, Halldis Moren Vesaas, Olav H. Hauge, Kari Bremnes, Trygve Skaug, Lars Saabye Christensen og mange, mange flere.

Les vår omtale av antologien her: Ukas dikt