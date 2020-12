Annerledes – men minst like bra

– Tiden da bokhandlere kunne ha store arealer på de beste gateadressene er forbi. Men dette betyr ikke at tilbudet til bokkundene blir dårligere – tvert imot, fastslår John Thomasgaard.

De dyreste feltene på Monopolbrettet er en saga blott for norske bokhandlere, skal vi tro Norli-sjef John Thomasgaard.

– Kvadratprisen for å ha vindusplass ut mot Karl Johan, og samtidig sitter med stort areal, er ikke bærekraftig for bokhandeldrift i dag. Dette gjelder ikke bare i Norge. Det er en grunn til at Waterstones har flaggskip-butikken sin på Piccadilly og ikke på Oxford Street, hvor leien kanskje er to eller tre ganger så høy, sier Thomasgaard, og legger til: – Derfor er våre lokaler i U-gata og de vi overtar fra Tanum Karl Johan, å betrakte som optimale beliggenheter for en stor bokhandel i dag. Vi har ikke vinduer ut mot paradegaten, men ligger i umiddelbar nærhet.

Hardføre «myter»

John Thomasgaard forsøkte seg tidligere i høst som «myte-knekker». Han uttalte da at bokbransjen og folk rundt gjør noen feilslutninger, som har vist seg vanskelige å avlive.

– Senest i dag hørte jeg på NRK at mange lokalsamfunn har mistet bokhandelen sin, som en konsekvens av at Notabene-butikker har forsvunnet. Det er rett og slett ikke tilfelle. De aller fleste stedene hvor det har vært nedleggelser har det gjerne vært en av flere som har forsvunnet. Det er gjerne bedre at det er én god bokhandel som har livets rett, enn at to sliter med å få endene til å møtes. Kun fire steder har mistet bokhandelen: Rakkestad – hvor veien til nærmeste bokhandel ligger på Mysen kun et drøyt kvarter unna, Stange – hvor det kun er et kvarter til Hamar, og Holmestrand – hvor veien til Sande er omtrent like kort. Kun nedleggingen på Bjørneparken på Flå medfører at kundene får en lengre kjøretur. Det er ingen grunn til at slike negative inntrykk setter seg, når det tross alt skjer mye godt i bokbransjen.

– Større tittelbredde

– En annen påstand som har satt seg, er at det er blitt dårligere salg av bredden. Det er heller ikke tilfelle. Kanskje er det blitt verre å få inn større volumer, og at kjedene er blitt forsiktigere i så måte. Men fasit viser at vi selger en større tittelbredde enn noen gang. Alle butikkene hos oss får «førsteeksemplar» av «alt» som utgis gjennom litteraturabonnementene, slik at nesten alt er tilgjengelig for kunder som kommer innom og spør etter en ny bok. Norli har hundre prosent dekning på abonnement i sine butikker. I de større butikkene er det 10 000 til 20 000 forskjellige titler. I U-gata og de aller største er det enda flere, understreker Thomasgaard.

Ambisjonsnivået for det nye tospannet U-gata og Paleet er svært høyt hva bredde angår:

– Vi kommer kanskje til å doble utvalget vi har i bokgruppe 3-5, og ha 50 000 som et mål for det totale tittelutvalget i butikken i U-gata

60 000 unike titler

Thomasgaard viser også til det store bildet i norsk bokhandel. En oversikt over bokgruppe 3-5 forteller at antallet unike solgte titler har økt jevnt og trutt fra drøyt 45000 i 2008 til nærmere 60 000 i fjor.

– Nettsalget er en viktig bidragsyter til tittelbredden?

– Ja, det er klart at det bidrar. Tre av fire bøker som går ut av U-gata nå er netthandel. Det er blitt et helt nytt «ball game». Og i motsetning til hva folk kanskje vil tro, truer ikke nettsalget de fysiske butikkene. Tvert imot bidrar dette salget nærmest til å sikre butikker som Norli U-gata «evig liv».

– Vil de nye kjøpemønstrene vedvare også etter coronaen?

– Godt spørsmål. Det er vanskelig å spå de mer langsiktige konsekvensene.