LYRISK: Om ei drøy uke vi du finne diktantologien «Ukas dikt» i hyllene hos bokhandleren. Samlingen blir ganske så sikkert en populær og kjær gave fram mot jul. Cappelen Damms markedsdirektør, Knut Gørvell er opprømt på samlingens vegne.

Cappelen Damms nettsted, Boktips.no feirer om kort tid ti-års jubileum. Helt fra starten har nettstedet operert med spalten «Ukas dikt» – valgt ut av lyrikkentusiasten Knut Gørvell selv. I Ukas dikt-spalten har det blitt presentert dikt av mange av våre mest kjente og kjære poeter, men også mange nye og mindre kjente. Spalten viste seg raskt som den mest populære på nettstedet, og kan nå skilte med ikke mindre enn en million sidevisninger.

Til jubileet har Cappelen Damms forlagsredaktør Sigmund Sørensen valgt ut de hundre mest populære diktene fra Gørvells spalte, inkludert noen av de to sine egne favoritter. Resultatet er blitt til en flott praktsamling av en gavebok:

– For oversiktens skyld har vi samlet diktene i alfabetisk rekkefølge etter dikternes etternavn. Vi har også satt en begrensning på tre dikt av hver forfatter slik at dette også er blitt en bred og representativ samling, forteller Gørvell.

– Vi håper at leserne vil finne mange av sine yndlingsdikt i samlingen, men og at den vil gi lyrikkinteresserte flere nye favoritter. Diktene i Ukas dikt viser nettopp hvordan dikt kan være den beste og mest presise kommunikasjonskanalen mellom mennesker.

– Om vi nå tvinger deg til å velge ett dikt her til vår egen spalte, Gørvell?

– Det er jo en bok full av gamle favoritter for eksempel Gunnar Bull Gundersens Den gang Skikkeligheten kom til byen. Likevel vil jeg nok velge en av de tradisjonelle klassikerne. Her er det mange av dem av for eksempel Inger Hagerup, Halldis Moren Vesaas og Olav H. Hauge. Men da velger jeg Tung tids tale av Halldis Moren Vesaas. Det er et dikt for ekstreme tider, skrevet under andre verdenskrig, men kunne like gjerne vært skrevet i dag. For «det heiter ikkje: eg – no lenger. Heretter heiter det: vi.»

– Takk. Det er et nydelig og aktuelt dikt.

Tung tids tale

Det heiter ikkje: eg – no lenger.

Heretter heiter det: vi.

Eig du lykka så er ho ikkje lenger

berre di.

Alt det som bror din kan ta imot

av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,

må du ta på deg.

Det er mange ikring deg som frys,

ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,

barm slår varmt imot barm.

Det hjelper da litt, nokre få forfrosne

at du er varm!

Halldis Moren Vesaas Tung tids tale (Aschehoug, 1945)