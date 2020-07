Dikt og lignende ferielektyre

Bestselgerne finner du selv, men det er flere bøker som er verd å ta med seg i feriebunken. Anders Neraal har hentet fram fem han vil anbefale i sommer.

Sara Danius, Om Dylan (Bonnier, 2018)

Tidligere sekretær for Svenska Akademin, professor Sara Danius (1962-2019) er dessverre ikke med oss lengre, men hvem husker ikke da hun i 2016 kom ut av døren og utropte Bob Dylan som vinner av Nobels litteraturpris. I denne lille, men finstemte boka forteller hun om turene i kjølvannet av tildelingen, samt hvorfor det føltes så rett å gi den til Dylan. Sistnevnte er forøvrig ute med ny skive – det første med originalkomposisjoner på nesten åtte år – og med tekster som flere kritikere mener beviser at det var både rett og rimelig at han fikk litteraturprisen.

Marte Huke, Du er et levende sted (Tiden, 2019)

Marte Huke er utvilsom blant våre mest markante kvinnelige lyrikere. I fjor høst kom hennes femte diktsamling Du er et levende sted – ei bok som omhandler det å få barn. Under svangerskapet hvor hun oppholder seg i Berlin, kan tankerekkene gå fra Marguerite Duras til Christia Wolf, Patti Smith, Ulrike Meinhof og Helmut Schmidt. Felles for refleksjonene er at de blir til i dialogen med barnet hun bærer. Ømt, nært og vakkert. Les hele anmeldelsen her.

Anders Heger (red), Kjell Aukrust : Kjell Aukrusts verden (Cappelen Damm, 2020)

Humanisten, humoristen, kunstmaleren og lyrikeren, Kjell Aukrust er kun i slekt med Alf Prøysen når det gjelder å definere noe av grunnfjellet vi kan være stolte av i vår kulturarv. I år skulle han fylt 100 år. Anders Heger har redigert ei praktbok av en antologi til jubileumsåret. Ei bok å humre og kose seg med hjemme, som på hytta. Sent som tidlig. Skynd deg å få tak i ett eksemplar. Boka er både vitamininnsprøytning og corona-motgift. For gammel som for ung. Les hele anmeldelsen her.

Einar Økland, Oss imellom (Samlaget, 2020)

I vår fylte Einar Økland 80-år. Rundt 80 bøker for barn og voksne i ulike sjangere, har det da også kommet fra forfatteren, dramatikeren, lyrikeren, kritikeren, essayisten og psykologen – etter debuten i 1963. Til jubileet har Samlaget utgitt artikkelsamlingen «Oss imellom?». Det er blitt ei gild bok om litterære, kulturelle og menneskelige vennskap. Er du glad i litterære konfektbiter, er dette ei bok du skal ha med deg. På reiser og i godstolen. Artikkelsamlingen – med undertittelen Småprosa, bør ikke leses fra perm til perm, men du kan ta den fram og nyte en eller to stubber av gangen. Les hele anmeldelsen her.

David Peace, Rød eller død (Forlaget Press, 2014)

Helt på tampen av juni ble det klart: Liverpool blir engelske ligamestre for første gang på tretti lange år. På 70- og 80-tallet vant Liverpool alt som kunne vinnes, men det var ikke alltid slik. Boka starter i 1959 da ligger Liverpool i andredivisjon. Liverpool hadde aldri vunnet FA-cupen. Femten år senere hadde de vunnet tre ligatitler, to FA-cuper og UEFA-cupen. Liverpool hadde blitt den mest suksessfulle engelske klubben, og de hadde de mest dedikerte supporterne. Manageren var Bill Shankly. Han inspirerte folk, rørte ved hjertene deres, forandret folks liv. Og hans eget liv var fotball. Shankly var sosialist. Men på Anfield var han Gud. Rød eller død er en fabelaktig bok, obligatorisk for alle tilhengere av klubben. VGs Sten-Inge Jørgensen ga terningkast seks: – David Peace har skapt et portrett som er så intenst at boken nærmest vibrerer.