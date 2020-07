Suksess i et helt tiår

Jojo Moyes står bak den mest solgte oversatte romanen det siste tiåret. – Få kunne forutsett det, sier forlagssjef Anja Marheim.

– For lille Bastion har det vært et eventyr som har betydd utrolig mye, sier forlagssjef i Anja Marheim om Jojo Moyes suksess Et helt halvt år.

Boken er den mest solgte oversatte romanen i Norge det siste tiåret, men Moyes står også bak flere populære utgivelser mellom 2009-2019. På topp 10 listen over de mest populære oversatte romanene for det siste tiåret, er Jojo Moyes å finne på de tre første plasseringene. Etter deg (2015) ligger på andreplass, mens tredjeplassen går til Den ene pluss en (2015). Fremdeles meg (2018) sniker seg med på tiende plass.

Marheim mener det er varmen i Moyes historier nordmenn elsker:

– Jojo Moyes har en helt unik måte å skrive på. Jeg pleier å si at når man leser en ny Jojo Moyes roman føles det alltid litt som «å komme hjem». Alt blir fortalt med en sjelden varme og humor som gjør det umulig å ikke like romanene hennes. Hennes historier treffer noe i alle, om man er atten eller åtti år.

– Et krevende premiss

– Det er vel få, om noen, som kunne forutse at Jojo Moyes skulle bli et så stort verdensfenomen og at Et helt halvt år skulle bli Norges mest solgte bok, forteller Marheim.

Et helt halvt år handler om Lou Clarkes møte med Will Traynor, som har mistet viljen til å leve etter en grusom motorsykkelulykke. Marheim påpeker at historien hadde et annerledes utgangspunkt enn hennes tidligere bøker.

– Et helt halvt år har tross alt et litt krevende premiss, som gjorde at manuset til og med ble refusert av hennes tidligere forlag. Men at det var noe helt unikt med boken og dette forfatterskapet skjønte vi raskt og vi ga derfor alt vi hadde for å få dette frem til bokhandlerne. Heldigvis følte bokhandel det samme, og resten er historie!

– Det må ha vært en drøm å få «Et helt halvt år». Hvor viktig var denne boka for et lite forlag, hva satt det dere i stand til å gjøre?

– For lille Bastion har det vært et eventyr som har betydd utrolig mye. Suksessen med Et helt halvt år gjorde at vi kunne fortsette å investere og utvikle flere sterke forfatterskap, og vokse til å bli et solid mellomstort forlag i den norske bokbransjen, sier Marheim.

Topp 10 oversatt skjønnlitteratur – 2010-2019

Forfatter Tittel Forlag Utgivelsesår 1 Jojo Moyes Et helt halvt år Bastion 2013 2 Jojo Moyes Etter deg Bastion 2015 3 Jojo Moyes Den ene pluss en Bastion 2014 4 E.L. James Fifty shades: Fanget Gyldendal 2012 5 Victoria Hislop Tråden Schibsted 2012 6 Jonas Jonasson Hundreåringen som klatret ut av vinduet og forsvant Vigmostad & Bjørke 2011 7 E.L. James Fifty Shades: Bundet Gyldendal 2012 8 Khaled Hosseini Og fjellene ga gjenlyd Schibsted 2013 9 E.L. James Fifty Shades: Fri Gyldendal 2012 10 Jojo Moyes Fremdeles meg Bastion 2018