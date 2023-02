– Det er ikke nødvendig å være Michelangelo

Den italienske tegneserieskaperen Christian Galli håper flere barn vil bli tegneserieskapere – og mener alle gode historier burde starte med en duft.

– Døden er en viktig ting, men ofte tabu, derfor ville jeg snakke om det, forteller Christian Galli.

Den italienske tegneserieskaperen gjestet Norge tidligere i januar, i anledning lanseringen av hans andre tegneserieroman, Mynte: Minnenes forbannelse (Fontini. Oversatt av Ingrid Senje). Boken handler om det første møtet med døden. Lamia er tett knyttet til hunden sin Otto og naboen Marta, og blir sterkt preget når både begge dør med kort tids mellomrom. Ikke lenge etter begynner merkelige ting å skje i nabolaget.

– Mynte ble født ut av et personlig behov. Jeg hadde en jentekatt som het Otto, og vi vokste opp sammen. Jeg fikk henne til tiårsdagen min. I 2020 var Otto veldig gammel og syk, og jeg visste at vi hadde liten tid igjen sammen. Å skrive denne boken var en preventiv medisin for sjelen min. Hun døde noen måneder etter jeg var ferdig med boken.

Norsk debutbok

Christian Galli (f. 1993) er fra Parma og arbeider som tegneserieskaper. Han debuterte i 2018 med tegneserien Il calore della neve – hvor handlingen pussig nok er satt til Norge.

– Boken ble satt til Norge fordi jeg ville at snø skulle være en sentral del av handlingen. Ja, vi har snø i Italia, men det er mer sjeldent, og ikke noen stor del av samfunnet vårt. I Norge vet man at snøen, som er så fin og flott, også kan være farlig. Jeg trengte alle disse fasettene til historien min, om barn som skulle flykte hjemmefra og legge ut på et farefullt oppdrag.

Under hans første norgesbesøk, er han veldig interessert i å høre om de mange leseaksjonene og foreningene som aktivt jobber for å få norske barn til å lese. Noe slikt kjenner han ikke til i Italia – men han kjenner godt til debatten om guttelesere.

– Dette er også et problem i Italia. Det er flere jenter enn gutter som leser. Jeg tror det er viktig å involvere barna fra en tidlig alder, å gjøre lesing som noe aktivt og ikke passivt.

Galli retter kritikk mot skolen og lærere, som er for dårlig til å lage spennende leseprosjekter, mener ham.

– Elevene blir ofte etterlatt til seg selv, når de skal skrive stil. Det burde være mer klasseprosjekter og la elevene få skrive historier de vil skrive – eller tegne. Det samme gjelder lesing; tegneserier er raskere å lese, og er et mye enklere format å benytte for å overvinne guttene til lesing.

Først lukten – så handlingen

Under oslobesøket inviterte Galli til et tegnekurs på Biblo Tøyen, hvor han lærte de unge deltakerne sine teknikker, nemlig å starte med en lukt. Mynte sitt utgangspunkt var nemlig en duft.

– Når du først har en lukt, så kan du lage en person ut av det. Og når du har karakteristikkene, lager man skisser – deretter kommer historien, fortalte han.

Galli håper det lille tegnekurset var til inspirasjon for de fremmøtte:

– Jeg håper barna vil huske denne lille opplevelsen, og at de tar med seg at det ikke er umulig å bli en tegneserieskaper. Hvis man er lidenskapelig opptatt av det og elsker å skrive historier, så kan man oppnå store resultater – det er ikke nødvendig å være Michelangelo for å lykkes.