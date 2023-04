– Den klart beste i hele serien

KRIMANBEFALING: Geir Tangen mener to norske krimforfattere begge er aktuelle med sine hittil beste bøker i sine respektive krimserier.

Geir Tangen er denne våren aktuell med den andre boken i hans nye krimserie om etterforskningsleder Gabriel Fjell og Kripos-etterforsker Aida Ibrahim. Hundedager er oppfølgeren til Vargtimen, som kom i 2021.

– Det er brennhet sommer i Haugesund, og tidlig en morgen blir en åtte år gammel gutt funnet ihjelslått og dumpet i et populært turområde i utkanten av byen. Politiet forventer å få inn en savnetmelding ganske snart, men både timer og dager går uten at noen melder gutten savnet. Hvem er han, og hvorfor er det ingen som vil vedkjenne seg at de har ansvar for gutten. Boken er en drivende kriminalroman om makt og avmakt i nære relasjoner, sier Geir Tangen om bokens handling.

– Hva må en god krim inneholde?

– Spenning, er jo det selvsagt svaret. Men, spenning kan være mye forskjellig. Det kan være halsbrekkende tempo, action og et adrenalinrush. Men, det kan like gjerne være et fascinerende mysterium man ikke klarer å knekke, eller en handling som river sjelen i stykker. For meg skal en god krim inneholde flere av disse momentene i tillegg til et underligge mørke, mystikk, godt litterært språk og en engasjerende historie.

– Hva konsumerer du av krim på andre plattformer?

– Jeg ser mye krimserier på TV. Elsker å «binge» serier i sofaen med min kjære, og har nok sett de fleste av de mest kjente. Vil dere ha tips til virkelig gode krimserier, kan jeg anbefale «The Night Of», «Mare of Easttown», og første sesong av «Mr. Mercedes»

– Krimlesing eller krimskriving i påsken?

– Det blir nok begge deler. Jeg er jo gift med en krimforfatter, og vi har vårt skriveparadis i Spania. Det blir garantert noen nye kapitler på min neste krimroman Nattslangen, men også noen bøker i solsenga får vi tro.

Geirs tre egne krim-favoritter:

Sven Petter Næss: Skyldig.

– Etter min mening hans beste krim i Harinder Singh-serien. Fascinerende historie som får oss til å tenke på Orderud-saken, et par herlige twister underveis som snur mysteriet på hodet, kompakt, spennende og med godt driv. En helstøpt krimroman.

Agnes Lovise Matre: Uvigslet jord.

– Må få lov til å være litt partisk her. Når det er sagt, så er dette hennes klart beste krimroman, og jeg mener oppriktig at det var en forbigåelse at denne ikke ble nominert til Rivertonprisen. Aktualitet i tematikk, et sammensatt mysterium som engasjerer, levende karakterer og et par hjerteskjærende twister som får deg til å hoppe himmelhøgt i stolen. Hun skriver bedre enn mannen sin, for å si det slik…

Karin Fossum: Bakom synger døden.

– Den aller siste Konrad Sejer-romanen ble også den klart beste i hele serien, og det sier ikke rent lite! Usedvanlig spennende og rystende lesing. En litterær penn som gir meg bakoversveis, og en gjerningsmann som utvikler seg fra det sære, litt odde og merkelige, til noe av det mest skremmende jeg har lest. Jeg fikk fullstendig hakeslipp av denne romanen.

