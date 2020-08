Debutant tildelt Booker

Nederlandske Marieke Lucas Rijneveld er tildelt International Booker Prize 2020, og ble med det prisens yngste vinner.

– Det er en enorm ære å motta International Booker Prize for min første roman. Jeg kan bare si jeg er like stolt som en ku med sju jur. Jeg vil takke juryen, forlaget mitt Atlas Contract, Faber & Faber og oversetteren min Michelle for all støtte og for at dere trodde på meg fra starten, sa Rijneveld i den direktesendte utdelingen i går kveld.

Se utdelingen her:



– Det er to ord som har fått meg hit i dag. Da jeg skrev The Discomfort of Evening, tok jeg en penn og skrev to ord på veggen bak pulten min: «Vær nådeløs». I dag, når verden er snudd på hodet og viser sine mørke sider, husker jeg på de ordene. Så; skriv, les, vinn, tap, elsk hverandre – men vær nådeløs i dette, sa Rijneveld.

Rijneveld og oversetteren Michelle Hutchinson ble i tillegg tildelt 50.000 pund, som fordeles likt mellom dem.

Vinneren av årets pris skulle opprinnelig offentliggjøres 19. mai, men grunnet coronaviruset valgte arrangørene å utsette arrangementet over sommeren.

Yngste prisvinner

Boken følger ungjenta Jas, som vokser opp i en svært kristen familie. En dag ønsker hun at broren var død, i stedet for hennes elskede kanin – men når dette ønsket går i oppfyllelse, faller familien fra hverandre i den påfølgende sorgen. Rijneveld trekker fra egne familieerfaringer, da hen også vokste opp i et strengt religiøst samfunn og også mistet broren sin i ung alder.

Rijneveld er med sine 29 år den yngste mottakeren av International Booker Prize.

Fosse var langlistet

Ted Hodgkinson, styreleder for International Booker-juryen, uttalte at det har vært en stor oppgave å finne frem til vinneren, men at juryen delte en felles begeistring for Rijnevelds roman. Til sammen, leste juryen 124 bøker, fra 30 ulike språk – blant annet Jon Fosse, som var langlistet til prisen.

The International Booker blir utdelt årlig til en roman eller novellesamling som er oversatt til engelsk og utgitt i enten Storbritannia eller Irland. Tidligere vinnere er blant andre Celestial Bodies av den omanske forfatteren Jokha Alharti, oversatt av Marilyn Booth, og The Vegetarian av Sør-Koreanske Han Kang, oversatt av Deborah Smith.

I tillegg til Hodgkinson, har juryen bestått av Lucie Campos, sjef for Villa Gillet, Frankrikes senter for internasjonal skrivekunst; Jennifer Croft, som ble tildelt prisen i 2018 for sin oversettelse av Olga Tokarczuks Flights; forfatter Valeria Luiselli; og forfatter, lyriker og musiker Jeet Thayil.

Dette var de nominerte:

The Enlightenment of the Greengage Tree by Shokoofeh Azar (Farsi-Iran), translated by Anonymous, published by Europa Editions

The Adventures of China Iron by Gabriela Cabezón Cámara (Spanish-Argentina), translated by Iona Macintyre and Fiona Mackintosh, published by Charco Press

Tyll by Daniel Kehlmann (Germany-German), translated by Ross Benjamin, published by Quercus

Hurricane Season by Fernanda Melchor (Spanish-Mexico), translated by Sophie Hughes, Published by Fitzcarraldo Editions

The Memory Police by Yoko Ogawa (Japanese-Japan), translated by Stephen Snyder, published by Harvill Secker

The Discomfort of Evening by Marieke Lucas Rijneveld (Dutch-Netherlands), translated by Michele Hutchison, published by Faber & Faber.