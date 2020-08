Bjørg Vik-prisen til Kvalshaug

Vidar Kvalshaug er tildelt Bjørg Vik-prisen 2020. "Vi vil hevde at de beste av disse fortellingene er blant de beste i moderne norsk kortprosa", skriver juryen i sin begrunnelse.

– Novellen lever. Takk til festivaler, forlag, enkeltpersoner, bibliotekarer og bokhandlere som bryr seg om den. Dette var uventet, selvsagt. Storslått. Og for ei kongerekke av tidligere mottakere å stå i!, sier prisvinneren selv.

Bjørg Vik-prisen deles ut årlig til en norsk forfatter «som gjennom enkeltverk eller forfatterskap viser originalitet, litterær kvalitet og nytenkning gjennom sin kortprosa, noveller eller lyrikk.» Selve prisen blir delt ut i kulturhuset Ælvespeilet under Porsgrunn litteraturfestival Bjørg Vik-dagene 19. september.

– Det siste året har juryen jobbet systematisk med norske noveller, poesi og kortprosa, sier juryens leder Ingrid Elisabeth Kåss.

– Prisen er ment å løfte noveller og kortprosa i norsk litteratur. Etter å ha diskutert oss ned til fem kandidater i en slags finale, samlet juryen seg enstemmig om årets prisvinner.

«De beste i norsk kortprosa»

– Vi synes det er viktig å støtte gode kulturelle initiativer. Det er sjette gang vi gir økonomisk bidrag til Bjørg Vik-prisen. Den har etter hvert vokst til å bli en viktig litteraturpris, med spennende prisvinnere, sier banksjef i Sparebanken Sør i Porsgrunn, Frode Halvorsen.

Juryen trakk i sin begrunnelse særlig frem Kvalshaugs evne til å formidle de nære forhold:

«Årets prisvinner skrev to romaner før han fant sin egen stemme i kortprosaen. Siden har det kommet seks novellesamlinger over et tidsrom på tjue år, iblandet tre barnebøker og et par sakprosabøker. Juryen vil hevde at dette er et forfatterskap som har fått alt for lite oppmerksomhet. (Det får gjerne noveller.) Prisvinnerens univers er de nære forhold, som det heter, med det usagte, det fortrengte, det såre. Forfatteren har en egen evne til å bygge opp spenning i situasjoner som i utgangspunktet ikke er dramatiske. Dagligdagse situasjoner snus til en kamp – om ikke på livet – så for selvaktelsen til personene det gjelder. Forfatteren prakker ikke på oss lesere ferdige løsninger, vi får lov å dikte med.

Det er sjelden å se det “novellemessige” så godt ivaretatt som hos årets prisvinner. Vi vil hevde at de beste av disse fortellingene er blant de beste i moderne norsk kortprosa. Titlene på forfatterens novellesamlinger er både fengende og poetiske, fra den første samlingen «Juling og andre kjærtegn» som ble utgitt i 2000, til «Blodbøksommer» fra 2017. Årets prisvinner er synlig, engasjert og en positiv pådriver i det norske litterære miljø, men det er for hans novellesamlinger vi ønsker å tildele årets pris. Juryen har stor glede av å gi Bjørg Vik-prisen for 2020 til Vidar Kvalshaug.»

I fjor ble Anne Grete Preus tildelt prisen. Tidligere vinnere er Ingvild H. Rishøi, Eldrid Lunden, Frode Grytten, Lars Saabye Christensen.

Vi gjør oppmerksom på at Vidar Kvalshaug er ansatt i Bok365.