Fosse nominert til Bookerprisen

– En voldsom anerkjennelse, sier forlagssjef Håkon Kolmanssskog.

I dag ble det kjent hvem som er nominert til The International Booker Prize for verk som er oversatt til engelsk. Langlisten består av tretten titler. Denne kokes ned til en kortliste 2. april og vinneren utropes 19. mai.

– Venter med feiring

– Vi spøkte med at vi må sprette champagnen, men redaktør Cecilie Seiness har lesedag hjemme i dag, så vi må vente litt, forlagssjef Håkon Kolmanssskog.

– Dette er en voldsom anerkjennelse. Man kan ikke gå og vente på slik, men vi har vært sikker på at han har skrevet en av sine aller, aller beste romaner. Det er ikke alle forunt å få dette når du er seksti år. Det har vært jobbet godt internasjonalt her, en veldig skyv fra Samlaget og helt ut.

– Når kommer neste?

– Han er jo ferdig med to store til. Neste bok kommer til høsten, vi holder oss til planene som er lagt. Leserene må få tid til å lese. Pocketen av Det andre namnet er allerede ute.

Her er Booker-listen

Willem Anker, Red Dog, oversatt av Michiel Heyns

Shokoofeh Azar, The Enlightenment of The Greengage Tree, anonym oversetter

Gabriela Cabezón Cámara, The Adventures of China Iron, oversatt av Iona Macintyre og Fiona Mackintosh

Jon Fosse, The Other Name: Septology I – II, oversatt av Damion Searls

Nino Haratischvili, The Eighth Life, oversatt av Charlotte Collins og Ruth Martin

Michel Houellebecq, Serotonin, oversatt av Shaun Whiteside

Daniel Kehlmann, Tyll, oversatt av Ross Benjamin

Fernanda Melchor, Hurricane Season, oversatt av Sophie Hughes

Yoko Ogawa, The Memory Police, oversatt av Stephen Snyder

Emmanuelle Pagano, Faces on the Tip of My Tongue, oversatt av Sophie Lewis and Jennifer Higgins

Samanta Schweblin, Little Eyes, oversatt av Megan McDowell

Marieke Lucas Rijneveld, The Discomfort of Evening, oversatt av Michele Hutchison

Enrique Vila-Matas, Mac and His Problem, oversatt av Margaret Jull Costa and Sophie Hughes

Kan bli flere oversettelser

Fosse er den andre nordmannen som er nominert. Roy Jacobsen var på den samme listen i 2017.

– Denne romanen er jo allerede solgt til mange språk, men agenten min mener at forleggere over hele verden følger med på denne prisen. Engelsk er nå en gang det internasjonale språket, så det er godt mulig at det kan føre til flere oversettelser, sier Jon Fosse til VG

The Guardian anmeldte også verket i november 2019.