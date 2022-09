Debutant imponerer anmelderne

BOKBAROMETERET: Her er ti bøker det er verdt å sjekke ut akkurat nå.

Abida Raja og Maja Lunde har preget boknyhetene den siste tiden, men det er flere andre bøker som har bemerket seg i høst. I denne ukas Bokbarometer merker vi oss gode anmeldelser av en spennende debutant fra Hardanger, Kurkovs viktige rapport fra Ukraina, samt Ian McEwans nye roman.

Leander Djønne: Oskespiralen (Oktober)

Oskespiralen er en fortelling om to brødres oppgjør med fortiden, en far med umenneskelig oppførsel og ei ur som truer med å løsne over gården hjemme i Hardanger.

Med denne mørke romanen har debutanten Leander Djønn imponert Dagbladets bokanmelder, som triller terningkast 5. Maya Troberg Djuve mener de forferdelige hendelsene som skildres i romanen, står i kraftfull kontrast til Djønnes poetiske språk og billedlige uttrykk, der skjønnheten ligger i naturskildringene.

NRKs litteraturkritiker, Knut Hoem synes enig. Hoem mener romanen er en «egenartig stein som liksom lyser for seg selv i den norske bokhøsten». I sin anmeldelse peker Hoem på at Djønne nærmest blir en eksponent for «en ny form for ny-naturalisme, der arv er langt mer styrende for hvem vi blir enn miljøet vi vokser opp i».

Andrej Kurkov: Dagbok frå ein invasjon (Cappelen Damm, oversatt av Lasse Takle)

Denne boken begynte Andrej Kurkov, som er en av Ukraininas viktigste forfattere, å skrive da de russiske troppene begynte å samle seg ved Ukrainas østgrense. Nå foreligger boka i nynorsk språkdrakt.

Dagbladets bokanmelder Morten Strand har anmeldt Dagbok frå ein invasjon, og triller terningkast 5. Strand mener boka har tålt tidens tann selv om den siste teksten er fra 11. juli i år. I Dagbladets bokanmeldelse står det å lese: «En av Ukrainas skarpeste og mest meritterte penner glimrer med sin tilstedeværelse og sitt nærvær når han skriver dagbok fra et Ukraina i krig.»

VGs Sindre Hovdenakk synes noe mer lunken og triller terningkast 4. Bokanmelderen mener likevel det er en sterke rapport fra krigen midt i Europa. I anmeldelsen legger han til: «Det viktigste er kanskje optimismen hans som stadig bryter frem.»

Ian McEwan: Leksjoner (Gyldendal, oversatt av Einar Blomgren)

VGs bokanmelder Gabriel Michael Vosgraff Moro omtaler Ian McEwans siste roman for «elegant» og triller terningkast 5. Romanen tar opp tematikken tiden vi lever i, fortalt gjennom ett menneskes skjebne.

Moro mener dette er «en roman bare en moden forfatter med betydelig livserfaring kunne ha skrevet, presist og godt oversatt av Einar Blomgren».

Maja Lunde: Drømmen om et tre (Aschehoug)

Svalbard står sentralt, når Maja Lunde runder av sitt store prosjekt «Klima-kvartetten», med Drømmen om et tre.«Imponerende klima-finale» mener Guri Hjeltnes, som gir romanen en sekser. «Romanen er gjennomarbeidet og velskrevet. Og om det enn iblant blir mange kunnskapssvinger, er her – ikke å forglemme – også et thrilleraktig drama, som Lunde med kløkt porsjonerer ut og holder tilbake – lenge. Det er en arbeidsmessig og litterær bragd å fullføre kvartetten med en slik finale,» skriver VG-anmelderen.

Dagbladet-anmelder Cathrine Krøger fremfører at hun ikke er i tvil om at Lunde er en god forfatter, med god flyt, kjappe replikker, og poetiske bilder. Men hun legger til: «I likhet med andre lesere har jeg problemer med å ta denne kvartetten på alvor som skjønnlitteratur for voksne. Med sin overtydelige tematikk og endimensjonale typer, er dette i passasjer nesten pinlig barnlig. Sånn sett kan Lundes kvartett likne Jostein Gaarders Sofies verden (1991), også det ei ungdomsbok som ble en verdenssuksess.»

NRKs Marta Norheim er også mer lunken og mener at selv om dette er et prisverdig prosjekt, har tendenslitteratur «ein lei tendens til å fokusere så heftig og direkte på saka at lesaren blir utmatta heller enn inspirert». Norheim skriver videre at: «Språket er forunderleg flatt, generelt og bildefattig. Barna leikar og alle et mat. Eg ser ikkje ein gong for meg fjella på Svalbard. Teksten døyr litt mellom spenningstoppane.»

Abida Raja og Håkon F. Høydal: Abida Raja – Frihetens øyeblikk (J.M. Stenersen)

Mange hadde nok tatt for gitt at Maja Lundes bok skulle bli den mest omtalte i uka den utkom, men den gang ei: Da Abida Raja og Håkon F. Høydals bokbombe detonerte, var det denne som stakk av med det meste av spalteplassen. Og ikke bare var det en oppsiktsvekkende bok, det var også en oppsiktsvekkende god bok, mener store deler av anmelderkorpset. I Frihetens øyeblikk forteller Abid Rajas storesøster om den tøffe oppveksten i en av Norges mest kjente norsk-pakistanske familier, og historien om et krevende ekteskap.

Andreas Wiese beskriver boken som «smertefullt ærlig og modig», og gir boken terningkast 6 i Dagbladet. Samme terningkast gir VG-anmelder Sindre Hovdenakk, som utroper den til årets modigste bok, med attesten: «Historien til Abida Raja er engasjerende, spennende og imponerende ærlig om en frihetskamp bare de færreste ville ha klart.» Vår egen anmelder Morten Ståle Nilsen skriver at «Abida Rajas historie er ytterst vesentlig og uhyre velskrevet», og gir boken terningkast 5.

Noe mer forbeholden er Klassekampens Bjørn Ivar Fyksen, som mener at «Abida Rajas historie er sterk, men svakt fortalt». Fyksen synes det er synd at det i liten grad reflekteres over hva som fortelles og at man ikke bringer inn en bredere kunnskap om tematikken.

Trygve Riiser Gundersen: Haugianerne. Enevelde og undergrunn (Cappelen Damm)

Trygve Riiser Gundersen har fått unison kritiker-applaus for sin annerledes-historieskriving. I Haugianerne. Enevelde og undergrunn tar han oss med tilbake til samtida vekkelsen tilhørte. Hva slags bevegelse var egentlig haugianismen? Hvilken virkelighet sprang ut den av? Hva var staten og embetsmennene så redde for?

«Storslått og imponerende», mener Dagbladets Marius Wulfsberg, og triller terningen til en sekser. Han beskriver boken som en «oppsiktsvekkende thriller». «En skikkelig levende bok, en grundig bok, en ekte god bok», fastslår Tore Renberg i Vinduet. I Klassekampen melder Edvard Hoem at «Denne lesaren er, etter å ha lese første bandet av Haugianerne, meir og meir overtydd om at eit storverk er i emning.»

Kerstin Ekman: Løpe ulv (Aschehoug, oversatt av Bodil Engen)

Snart 30 år etter at hun ble tildelt både Augustprisen og Nordisk råds litteraturpris for Hendelser ved vann, er Kerstin Ekman tilbake med en vidunderlig roman. Sentral i romanen er 70 år gamle Ulf Norrstig, pensjonert skogvokter og formann i det lokale jaktlaget. Han har vært gift med læreren Inga i nesten fem tiår. De to trenger ikke alltid å snakke så mye, men deler kjærligheten til både bøkene og naturen. Et møte med en ulv, en tidlig morgen i skogen, viser seg å få store konsekvenser, ikke bare for Ulf, men for samtlige innbyggere i den svenske bygda. Løpe ulv er nominert til Nordisk Råds Litteraturpris, Sveriges Radios Romanpris, Adlibrisprisen og kåret til årets beste bok av Dagens Nyheter.

«En bedre roman om naturtap er neppe skrevet på skandinaviske språk», fastslår Tom Egil Hverven i Klassekampen. «Et lite mesterverk. … en lysende velskrevet, engasjerende og spennende fortelling fra de svenske skoger. I det hele tatt er naturen en viktig karakter i denne fortellingen, og naturskildringene er med på å heve den litterære kvaliteten til aller ypperste nivå», er dommen fra Sindre Hovdenakk, som triller VG-terningen til en sekser. En sekser vanker det også fra Adresseavisens Vigdis Moe Skartstein. Også vår egen Leif Gjerstadhenter frem sekseren, og mener Ekman «briljerer med et nøkternt, men også poetisk og bilderikt språk som nærmest får duften av naturen til å stige opp fra sidene».

Kristin Solberg: Den andre (Aschehoug)

Aisha Shezadi Kausar var en kjent figur i det norske islamistmiljøet da hun reiste til Syria og sluttet seg til IS i 2014. Med seg hadde hun sin ettårige sønn. Noen måneder senere var gutten død. Tre år etter dukket Aisha opp i en kurdisk fangeleir og sa hun ikke lenger var del av IS. Men hvordan kunne en jente fra Bærum i det hele tatt slutte seg til en terrorgruppe som sjokkerte en hel verden? Kristin Solberg, Midtøsten-korrespondent for NRK, har jaktet på svarene i restene av kalifatet og i tre år ført samtaler med Aisha og dem rundt henne.

«Kristin Solbergs bok om den norske IS-kvinnen Aisha Shezadi Kausar er til å få frysninger av», skriver Sindre Hovdenakk og triller VG-terningen til en femmer. Samme terningkast gir Dagbladets Jan Erik Smilden, som mener «Kristin Solberg har skrevet et tett, og til tider skremmende portrett av Aisha Shezadi Kausar.» Morgenbladets Live Lundh skriver at «Kristin Solbergs bok om IS-tilknyttede Aisha Shezadi Kausar utfordrer og plager leseren. Det gjør den viktig», mens Vårt Lands Astrid Fosvold mener Solberg «balanserer tydelig etisk bevissthet med veldreid dramaturgi».

Trine-Lise Rygh: Du er min historie (Vigmostad & Bjørke)

«Oppsiktsvekkende god» er Dagbladet-anmelder Joakim Tjøstheims karakteristikk av Trine-Lise Ryghs roman om et utfordrende samliv. Han gir Rygh terningkast 6 og mener dette er «en selvsikker og stilsikker roman skrevet i en myk realisme og et kledelig nøkternt språk.» Stavanger Aftenblads Sigmund Jensen gir boken en femmer og skriver blant annet: «Vondt, vakkert og velskrevet om å påta seg en altfor stor omsorgsbyrde. (…)»

Kvinnen i romanen lever i et forhold som gradvis har sviktet i sammenføyningene. Mannen er deprimert, han har alltid vært det, lever et liv litt på siden av alle andre. Han går. Forsvinner ned veien fra huset der de håpet å finne lykken. Noen ganger går han til andre. Romanen beskriver ett år i et ekteskap og gir oss innblikk i parets felles historie gjennom fortettede tilbakeblikk.

Jan Grue: Prøve og feile (Gyldendal)

Forrige uke utga Jan Grues det avsluttende verket i sin trilogi. I likhet med de tidligere bøkene, ser også den tredje boken ut til å bli en kritikerfavoritt.

Dagbladets Joakim Tjøstheim gir boken seks øyne på terningen, og skriver: «Boka er vekselvis alvorstung og morsom, og tvers igjennom godt skrevet – ikke minst er den godt sammensatt. Grue verken prøver eller feiler. Han behersker.»

Åste Dokka, Vårt Land hyller bokens avslutning: «… de siste sidene bærer en allmennmenneskelig livsvisdom som er så dyp og framstår som så hardt tilkjempet at den er verdt hele boka.»

Mens Oda Faremo Lindholm i VG gir boken terningkast fem, og skriver: «Med «Prøve og feile» viser Grue på bevegende vis hvor sammensatte utfordringer for funksjonshemmede kan være – og hvor dypt problematisk det er å putte mennesker i bås.»