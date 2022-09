I går var selve dagen hvor Aschehoug for 150 år siden etablerte seg som bokhandel og forlag i Kristiania.

Dagen ble feiret med ballonger og kake på Aschehoughuset. Men festen har vart mye lenger enn som så.

Jubileet har blitt markert med en gratis festival, åpen for publikum i en stor paviljong satt opp for anledningen i hagen til forlagets villa i Drammensveien 99.

– Det har vært vår fødselsdagsgave

– Vi er aller mest takknemlige og stolte over å ha fått jobbe med mange av Norges og verdens viktigste forfattere. Da vi skulle markere jubileet var det derfor naturlig at det ble gjort ved å sette forfatterne i sentrum, sammen med leserne. Det har vært vår fødselsdagsgave, sier forlegger Mads Nygaard.

Og publikum har tatt vel imot jubileumsgaven. Forlaget opplyser at så mange som 10 000 har tatt veien til Aschehougvillaen. I løpet av måneden har det vært avholdt 32 arrangementer. Skjønnlitteratur og sakprosa for barn og voksne, læremidler og fagbøker har blitt diskutert, beskrevet og lest opp. Publikum har fått møte forfattere, fagpersoner og politikere, spist og drukket og besøkt hagen som for første gang var åpen for publikum.

H. Aschehoug & Co ble etablert i 1872 av Hieronimus og Halvard Aschehoug i lokalene som i dag huser ARK på Egertorget i Oslo. William Nygaard de. ble eneeier av forlaget i 1900 etter å ha vært deleier siden 1888.