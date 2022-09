Velkommen ut

ANMELDT: Abida Rajas historie er ytterst vesentlig og uhyre velskrevet.

Kun halvannet døgn etter at den ble «bokbombe»-lansert av forlaget, skal det godt gjøres at lesende mennesker ikke har fått med seg hvem og hva Abida Raja: Frihetens øyeblikk handler om.

Vi har lest i avisene at det var råd fra politiet som lå til grunn for at forlaget valgte å gi boken ut uten forvarsel. Abida Raja har levd med sikkerhetstiltak i mange år. At «enkeltpersoner trolig ikke ønsker at denne boken skal utgis», føles som et understatement. Eks-mannen hennes, som i boken kalles Karan, og faren hennes, Qayyum, er to. Deler av det muslimske miljøet i Norge vil heller ikke ønske seg denne i gave.

Brutal frihetskamp

Når Raja forteller sin historie, er hun støttet av sine barn. Hun har også støtte fra sin bror, Venstre-politiker Abid Raja, som i fjor ga ut en oppsiktsvekkende (og storselgende) selvbiografi med utgangspunkt i ikke bare det samme miljøet, men den samme familien.



Håkon F. Høydal:

Abida Raja: Frihetens øyeblikk

Sakprosa

J.M. Stenersens Forlag

259 sider

Den som ble rystet av Abid Rajas Min skyld: En historie om frigjøring – det var over 100 000 av dem – kan forberede seg på å bli rystet igjen. Lillebror Abids frihetskamp var sannelig brutal og vanskelig nok. Men han er en mann, og «vant» den. Han tilegnet seg friheten han søkte, blant annet til å gifte seg med den han ville gifte seg med – av kjærlighet.

Storesøster Abida var ikke like heldig. Hun tilhører det boken omtaler som en «tapt generasjon» kvinner fra pakistanske familier. De som i stor grad ble glemt av et hjelpeapparat som i hennes ungdomstid, på 1980-tallet, ennå ikke helt visste eller forsto hva begreper som «æreskultur» og «tvangsekteskap» innebar.

Språkvansker og kulturkrasj

Hovedtrekkene i historien tør være godt kjent allerede. Oppvekst i en familie som sørget for at verdenen den unge jenta fikk lov til å bevege seg i, forble knøttliten og mest mulig fri for impulser utenfra. Tvangsflytting tilbake til foreldrenes hjemland, for å gå på skole der. Hjem igjen, med alt det innebar av språkvansker og kulturkrasj. I Oslo rekker Abida akkurat å forelske seg i en norsk gutt: Aziz. At han var sjia, og Abida sunni, ble ikke tolerert av familieoverhodet Qayyum, som var klar på at Abida skulle sendes tilbake til Pakistan for å tvangsgiftes.

Ekteskap blir inngått, med en mann, Karan, som hun ikke kan utstå å være i nærheten av. Utad virker familiefasaden flott, men bak denne forteller Abida en helt annen historie.

Abida Raja: Frihetens øyeblikk er ikke bare et oppgjør med strukturene som har holdt Raja fanget i så godt som hele livet hennes. Det er også en bok der Raja tar et oppgjør med seg selv – og hva en spiral av vold, straff, skam og ufrihet reduserte henne til. At systemet hun har levd som fange av i år etter år, har gjort det umulig for henne å uttrykke kjærlighet til sine egne barn.

En arvet kultur

At menneskene Raja anklager, ikke har fått anledning til å benytte seg av tilsvarsrett i boken, som følge av politiets risikovurdering, er selvsagt et etisk dilemma. Abida Raja: Frihetens øyeblikk kunne i så måte vanskelig vært en artikkel i en avis. Den måtte bli en bok.

VG-journalisten Håkon F. Høydal er selvsagt fullt klar over dette, og dessuten faren for at Rajas historie vil kunne bli misbrukt av antimuslimske krefter. I etterordet redegjør han godt for hvorfor det likevel er viktig at boken kommer. Og for at mennene i den også er ofre. For en undertrykkende kultur de ikke har skapt, men arvet.

Ekstremt gjennomarbeidet

Som en tekst mellom to permer, føles Abida Raja: Frihetens øyeblikk ekstremt gjennomarbeidet. Setningene er kjemisk vasket for de melodramatiske effektene som har det med å hjemsøke «sterke historier»-sakprosa av denne typen (Høydal unner seg noen gode beskrivelser av natur, temperatur og topografi). De er saklige, informative og driver historien fremover på en måte som gjør at boken må karakteriseres som spennende – uansett hvor mye dét føles som et absurd ord å bruke i denne sammenhengen. Det brennbare materialet er klokt disponert. Det er sannelig en pageturner, dette her.

At Abida Raja: Frihetens øyeblikk er en vesentlig bok, en modig bok – ja, en bokbombe – synes åpenbart. At den er så eminent leseverdig, er en bonus.

MORTEN STÅLE NILSEN