Corona-utgave av Forlagenes store boksalg

Foralgenes store boksalg er flyttet på nett – og responsen uteblir ikke.

– Dette er først og fremst et coronatiltak. Utover våren ble det mer og mer tydelig at det ikke ville være mulig å gjennomføre det årlige salget i Filmens hus. Da var det egentlig ganske naturlig å vurdere et digitalt alternativ, forteller Pål Sandbæk i Dreyers forlag.

Hver høst inviterer flere forlag til Forlagenes store boksalg. I år var det selvsagt ikke mulig å få til det tradisjonsrike boksalget fysisk. Men digitalt derimot.

For forlagene pekte Haugenbok seg ut som en naturlig samarbeidspartner.

– Vi i Haugenbok ble forespurt i et møte med forlagene på forsommeren og tenkte med en gang at det viktig å fortsatt kunne opprettholde «Forlagenes store boksalg» tross Korona. De 17 forlagene som er med i år har utrolig mange gode titler som vi selger mye av på Haugenbok. Vi syns det var fint å gi bokelskende kunder også utenfor Oslo-gryta muligheten til å handle kvalitetsbøker på tilbud, sier Emilie Jarto, salg- og markedsansvarlig i Haugenbok.

Alle forlagene som vanligvis deltar er også med i år. Forlagene er: Pax Forlag, Forlaget Oktober, Det Norske Samlaget, Solum Bokvennen, Forlaget Press, Spartacus Forlag, Dreyers forlag, Omnipax, Heinesen Forlag, Forlaget Manifest, Minuskel forlag, Flamme Forlag, Memo Forlag, Pelikanen Forlag, Pegasus, Kontur Forlag og Humanist forlag.

1179 titler på tilbud

– Det fysiske salget varer bare tre dager. I de travleste periodene snirkler køen seg langt innover i lokalet. Mange tar med seg så mye de klarer å bære, noen av dem kommer til og med flere ganger. Dagsomsetningen finner vi ut etter stengetid. Det er med andre ord lett å gjøre seg en formening om hvordan det går underveis, forteller Sandbæk.

Nå er det annerledes.

– Potensialet er i hvert fall større, siden salget nå er tilgjengelig for mange, mange flere. Ikke trenger de stå i kø eller bekymre seg for bæringen heller. Noe går riktignok tapt: Det er en ting er å lese om for eksempel Medisinens historie på nettet, men det er noe ganske annet å holde det nesten to kilo tunge storverket i hånda, forteller Sandbæk.

Jarto forteller at responsen har vært stor:

– Det var veldig mange som meldte seg på Facebook-arrangementet i forkant, og flere kunder sendte meldinger til kundeservice hos oss for å spørre om når salget skulle starte. Dette er jo første gang salget er digitalt, men vi er kjempefornøyde med salgstallene og den digitale markedsføringen i nettaviser og i sosiale medier har fungert godt. Med hele 1179 titler på tilbud, fordelt på 16 kategorier, er bredden stor og de fleste kan finne noe de liker. Det ser ut absolutt ut som at en del folk har smugstarter julegaveinnkjøpene hos oss.

Vil gjenta neste år

– Tenker dere å kjøre en digital versjon av boksalget neste år også?

Det er litt for tidlig å svare på. Deltakerforlagene skal ha et evalueringsmøte i etterkant. En eventuell gjentakelse kommer veldig an på tilbakemeldingene vi får der. Det er selvfølgelig også avhengig av at Haugen bok ønsker det. Det som i hvert fall er sikkert, er at et digitalt salg ikke vil erstatte det fysiske salget, som forhåpentligvis er tilbake igjen neste høst.

Men Haugenbok er gjerne med:

– Vi i Haugenbok vil gjerne gjenta Forlagenes store boksalg også til neste år. Det er jo perfekt å supplere et fysisk bokutsalg i Oslo med et digitalt salg på Haugenbok da de fleste av våre kunder bor andre steder enn nettopp i hovedstaden.

Salget varer frem til 20. september – og det er fremdeles mulig å gjøre gode kupp. Dersom du trenger inspirasjon til handlekurven, kan du ta en titt på salgets toppliste:

De mest solgte titlene på boksalget hittil:

Halvor Tjønn: Russland blir til (Dreyers) Arne Lie Christiensen: Den norske byggeskikken (Pax) Terje Emberland: Da fascismen kom til Norge (Dreyers) Nils Uddenberg: Medisinens historie (Dreyers) Agnes Ravatn: Dei sju dørene (Samlaget) Carlo Rovelli: Syv korte leksjoner i fysikk (Spartacus. Oversatt av Aleksander Melli) Tove Jansson: Sommerboken (Heinesen. Oversatt av William Heinesen) Tove Ditlevsen: Barndom; Ungdom; Gift (Oktober. Oversatt av Finn B. Larsen) Jon-Arild Johannessen: Det armenske folkemordet (Dreyers) Haruki Murakami: Menn uten kvinner (Pax. Oversatt av Yngve Johan Larsen)