Bokmoms vil redusere antall bøker og forfattere

Norsk litteraturbransje tåler ikke en prisøkning på 25 prosent. Høyres forslag om innføring av moms på bøker er negativt både for lesere, forfattere og næringsaktørene i bokbransjen. Moms kan senke lesingen og styre bokkjøperne over til engelskspråklig litteratur. Er det dette Høyre vil?

Moms er en skatt på inntil 25 prosent som legges oppå en vares pris. Den rammer både kunder og tilbydere, men ulikt, avhengig av kundenes interesse av, eller behov for varen. Er kundene avhengige av varen, må de ta belastningen av skatten. Er varen ett av flere goder de kan velge mellom, tar tilbyderne det meste av trøkken. Moms vil derfor enten føre til prisoppgang på bøker, nedgang i antall solgte bøker, eller en kombinasjon av begge. Økonomene analyserer denne effekten ved hjelp av såkalt priselastisitet.

En bok er en priselastisk vare

Det fins noen undersøkelser av priselastisiteten for bøker, bl.a. fra USA og Tyskland. Et fellestrekk i konklusjonene fra disse undersøkelsene er at bøker er priselastiske, det vil si at etterspørselen etter bøker påvirkes av hva boken koster. Generelt peker empirien klart i retning av at elastisiteten er større for skjønnlitteratur, og lavere for sakprosa og lærebøker. Skjønnlitteratur er derfor spesielt sårbar for prisøkninger.

For å vurdere effekten av å innføre moms på bøker i Norge, må også lesernes alternativer tas med i betraktningen. Selv for unike litterære universer som Levi Henriksens siste bok med handling fra traktene rundt Kongsvinger, eller en ny bok med miljøet som et viktig premiss fra Maja Lunde, eksisterer det alternativer. På engelsk. Å ikke lese, eller lese mindre, er også et alternativ for mange. For eksempel er det enormt mange fristende tv-serier å se på strømmetjenestene.

Det er med andre ord overveiende sannsynlig at moms på bøker vil redusere etterspørselen etter norske bøker, og i størst grad vil dette ramme skjønnlitteratur.

Ytringsfrihet og fri opinionsdannelse

Bakgrunnen for momsfritaket på bøker finner vi en i Odelstingsproposisjon, over 50 år tilbake i tid. Den gang var begrunnelsen at det trykte ord i et lite språksamfunn skulle være fritatt for kostnadsbelastningen ved en avgift fordi «en eventuell avgiftsplikt kan virke hemmende for en fri opinionsdannelse og at kulturelle hensyn vil bli skadelidende».

I dagens situasjon er listen over trusler mot det lille, norske språksamfunnet lang som et vondt år – og betydelig mer alvorlig enn for 50 år siden: Nedgang i lesing, overdreven digitalisering av skolen, engelsk som foretrukket språk blant ungdom, kinesiske språkroboter som skriver godt norsk og en vedvarende strøm av desinformasjon fra både statlige og kriminelle trusselaktører.

Nullsumsargumentet holder ikke

Høyres forslag om moms på bøker har også en annen slagside. Fra partihold kommuniseres det at man gjennom den økte inntekten fra moms på bøker, vil kunne øke støtten til småbarnsfamilier og dermed sette denne gruppen i stand til å kjøpe bøker likevel, mens de med midlere eller høye inntekter uansett leser og kjøper bøker, og ikke vil påvirkes av en prisøkning.

Et slikt nullsumsresonnement om å gjøre en vare dyrere i ett marked hvor det eksisterer flere alternative varer, og deretter ta for gitt at konsumentene bruker samme pengene tilbake i samme marked, på samme vare, mangler økonomisk belegg. Dagens prisnivå på bøker er gitt av konkurransen i markedet. (Fastpris-ordningen hindrer ikke markedsmessig bokpris, men beskytter små, uavhengige bokhandler). Prisutviklingen for norske bøker har i lange perioder ligget etter prisutviklingen for andre varer, noe som forteller at boka som vare ikke tåler aggressiv prising. 25 prosent opp er så mye at vi kan forvente en betydelig volumnedgang der tilbyderne bærer det meste av skattebelastningen. Det vil igjen redusere bredden av utgivelser.

En oppskrift på inntektsnedgang

Det fins ett alternativ, nemlig å senke den prisen bokhandleren betaler for en bok, la oss kalle det nettopris. Da vil prisen ut til kunden ikke stige for mye. Men for forfattere og forlag er dette ekstremt dårlige nyheter.

Her er et tenkt eksempel på hvordan det kan slå ut: Utsalgspris på en ny skjønnlitterær bok er 450 kroner uten moms. Etter innføring av moms vil samme bok koste 562 kroner. Det er en betydelig prisøkning. Om vi er optimistiske og antar at salget bare faller med rundt 10 prosent, betyr det en tilsvarende nedgang i inntekter for forfatter og forlag.

Og mens vi er inne på inntektsnedgang: I hvilken grad baserer Høyres forslag seg på en beregning av at omsetning av bøker vil gå ned? Det vil i så fall gi lavere momsinntekter til staten enn om man tar utgangspunkt i dagens omsetningstall.

Stryk forslaget

Er lavere boksalg og nedgang i forfatteres og forlags inntekter virkelig god næringspolitikk, Høyre? Eller hva med språkpolitikken? I en situasjon der lesingen går ned og det dessuten er en økende lekkasje av lesing til litteratur på engelsk, er det rett og slett umulig å forstå hvordan Høyre kan foreslå en slik manøver.

I en prøvet tid, hvor det har stor verdi både for opprettholdelsen av demokratiet, og for motstandsdyktigheten mot påvirkning utenfra, har det avgjørende betydning at flest mulig blant oss er gode på å lese og bruke vårt morsmål.

Kjære Erna, stryk forslaget om moms på bøker.

EYSTEIN HANSSEN

Leder Forfatterforbundet