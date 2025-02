Nominasjoner til litteraturkritikerprisene 2024

Norsk kritikerlag har offentliggjort navnene på de nominerte til Kritikerprisen for beste voksenbok, Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok, Kritikerprisen for beste oversettelse og Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne for året 2024.

De nominerte for beste voksenbok er: Kyrre Andreassen: «Ikke mennesker jeg kan regne med», Gyldendal

Marit Eikemo: «Vi er brødrene Eikemo», Samlaget

Kathrine Nedrejord: «Sameproblemet», Oktober Det er medlemmene i Seksjon for litteraturkritikere som kårer prisvinneren gjennom uravstemning. De nominerte for beste sakprosabok for voksne er: Bjørn Arild Ersland: «Første Det året vi lærte bokstavene», Pelikanen

Sigurd Hverven: «Hegel. En ganske enkel bok om en vanskelig filosof», Dreyer

Mímir Kristjánsson: «Pabbi. En familiesaga om drukkenskap», M. Stenersens Forlag

Maria Lavik: «Odelsskam. Å gje slepp på ein gard etter femten generasjonar», Samlaget Juryen består av Kåre Bulie, Knut Hoem og Anna Serafima Svendsen Kvam. De nominerte for beste oversettelse er: Eilif Norheim: «Dagen da solen døde» av Yan Lianke, Cappelen Damm

Vibeke Saugestad: «Maud Martha» av Gwendolyn Brooks, Oktober

Thea Selliaas Thorsen: «Metamorfoser» av Ovid, Gyldendal

Wera Sæther: «Hva sier jeg er fremmed». Sanger av Fakir Lalan Sain, Lo forlag Prisen deles ut for oversettelsen av et skjønnlitterært verk eller et verk som juryen anser som litterært verdifull prosa. Juryen består av Kari Løvaas, Frode Johansen Riopelle og Sigrid Elise Strømmen. De nominerte for beste barne- og ungdomsbok er: Per Dybvig: «De står i kø», Aschehoug

Annika Linn Verdal Homme: «Gigabror», Aschehoug

Ingvild Rishøi og Bendik Kaltenborn: «Borti natta», Gyldendal

Therese Garshol Syversen: «Eg skal rive deg i filler», Samlaget Juryen består av Ingvild Bræin, Kristine Isaksen og Egon Låstad. Vinnerne av litteraturkritikerprisene for bokåret 2024 blir offentliggjort torsdag 6. mars kl. 14.00 på Litteraturhuset i Oslo